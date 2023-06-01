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烏擬開全球和平峰會 排除俄參與

【明報專訊】美國《華爾街日報》周二（5月30日）引述烏克蘭總統高級顧問和歐洲外交官報道，烏克蘭與盟友正計劃在6星期內召開排除俄羅斯參與的和平峰會，旨在為基輔提出的結束戰爭條件爭取包括中國、印度和巴西等「全球南方」國家支持。

拉攏「全球南方」 盼沙特印度領袖赴會

報道稱，這個峰會雖仍屬初步計劃，但已得到包括法國總統馬克龍在內的歐洲領袖大力支持，他們正游說支持俄羅斯或拒絕就烏戰表明立場的國家參加。烏總統澤連斯基的幕僚長耶爾馬克（Andriy Yermak）說：「我們需要一個負責任和真正想要和平的文明世界的統一方案。」他強調只要俄軍一日留在烏克蘭，烏方就不會與莫斯科直接談判，並重申不會在領土完整議題上妥協。

歐洲官員表示，他們正與基輔合作修訂烏克蘭的10點和平方案，使之更容易讓中國、印度、巴西和沙特等國家接納。耶爾馬克說：「沒有包括『全球南方』（Global South）領袖在內的全球國家參與，這一進程是不可能實現的。」基輔近月致力與中印和巴西等國接觸。烏克蘭提出的10點和平方案，包括要求恢復烏克蘭對其領土的控制、歸還戰俘並起訴俄軍戰爭罪、解決俄軍佔領核電站後的核安全問題及糧食出口問題。

報道稱，美國總統拜登和北約其他領袖將獲邀出席會議，西方外交官希望這次和平峰會能在7月11日開始的北約峰會前不久舉行。暫時沒有明確的與會者名單，但歐洲官員最近幾周已尋求巴西、印度、中國等大國和其他非西方國家參與。一名參與討論的官員表示，他們希望沙特王儲穆罕默德和印度總理莫迪出席峰會，但不太確定中國國家主席習近平會否出席。歐洲外交官稱，澤連斯基今年初請求馬克龍協助他，與包括習近平在內的多國領袖接觸，相關會談後來發展為舉行一次峰會的計劃，而法國、丹麥和瑞典都提議作為東道主舉辦峰會。

報道指出，和平峰會選擇在北約年度峰會前召開，將向全球其他國家發出一個信息，就是雖然歐美會繼續供烏武器，但也尋求外交解決方案結束這場戰爭，因這場戰爭的經濟溢出效應已損害大部分發展中國家。歐洲官員希望能確保未來的談判以基輔提出的方案為外交參考點。

俄州長稱收容所遭烏炮擊1死

此外，俄羅斯別爾哥羅德州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）周二表示，州內一個收容疏散民眾的臨時收容所被烏軍炮擊，造成1死多傷。截稿前烏方未回應。

（華爾街日報/莫斯科時報）

（俄軍侵烏）

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