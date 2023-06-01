首爾警報掀混亂 民眾斥釀「狼來了」

韓國聯合參謀本部於昨晨6時29分發現朝鮮發射搭載衛星升空的火箭，行政安全部即向鄰近飛射路線的白翎島等黃海島嶼發警報。惟首爾市也異常地響起防空警報和指示民眾找掩護的廣播。市民收到市政府名義發的短訊，表示6時32分首爾地區警戒警報生效，指示所有民眾準備避難。7時25分首爾市發送解除警報短訊。

其間，上班、上學的民眾奔入地鐵站（官方指定避難所），車輛泊回有蓋停車場。社交網絡充斥「被警報驚醒、互詢什麼事、怎麼辦、哪兒有最近的避難所」等反應。民眾也一窩蜂登入韓國最大搜索引擎Naver尋求解惑，導致該網站運作中斷了約5分鐘。

中央指誤發 市長：或過敏但沒錯

首爾市中心46歲麵包舖東主向彭博社憶述，聽到警報時想到要疏散，卻不知道該躲哪和該做什麼。37歲男子告訴法新社，他當時按忠告，驚惶地帶着兩名年幼孩子去到地庫停車場，對當局的修正「感到無語和憤怒」，不禁擔心會造成「狼來了」的惡果。有人則指出，朝鮮發射至他們收到警報相隔了逾10分鐘，若朝鮮果真導彈突襲，首爾人收到短訊前早就死掉了。

行政安全部先是7時03分公布首爾市警報「誤發」，8時直接表明「沒有請過」首爾市發警報。行政安全部官員向韓聯社說，該中央部門與地方政府均有權發出警報，但首爾市這回是「誤發」。首爾市長吳世勳為造成困惑向市民道歉，表示「或許反應過敏，但我不認為有錯」。Newsis質疑行政安全部與首爾市各自為政，可能損害全國警報系統發揮作用。

日本政府昨晨6時30分也通過「全國瞬時警報系統」，向沖繩縣居民發布朝鮮疑似發射導彈的消息。

（Newsis/共同社/彭博社）