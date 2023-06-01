引擎死火 朝軍事衛星7分鐘墜海 聯國美日韓斥違禁令 平壤速認失敗稱短期再射

韓打撈殘骸 研有否西方零件

朝鮮國家宇宙開發局周三早上約6時27分，在平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場發射該國自製的首枚軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號，發射用的火箭是朝鮮新研製的「千里馬-1」型。日本防衛省表示，朝鮮火箭於6時28分發射，7分鐘後便墜落黃海。韓國軍方出海搜索，於8時05分在全羅北道於青島以西逾200公里海域，打撈起墜毁火箭部分殘骸，準備分析相關性能和技術，以確定當中是否採用西方零件等。

美日韓皆譴責朝鮮違反聯合國安理會使用彈道導彈技術的禁令。日本官房長官松野博一表示，今次發射違反聯合國安理會決議，日美韓會密切合作，全力展開情報分析和警戒監視。日本政府通過北京的大使館渠道，向朝鮮提出嚴正抗議並強烈譴責。韓國總統辦公室亦發聲明指摘：「無論成功與否，這都是威脅朝鮮半島和國際社會和平安全的嚴重挑釁。」

專家詫異朝軍事、太空水平差距

澳洲戰略政策研究所資深分析員戴維斯（Malcolm Davis）指出，太空發射能力與彈道導彈系統本質上在許多方面均採用相似技術，他對於朝鮮已具備軍用彈道能力，但太空計劃屢次失敗，感到「奇怪」。

朝鮮官媒早上9時05分發稿，罕有地迅速證實發射失敗。報道稱，「千里馬-1」型火箭飛行初段正常，惟在第一節引擎如期分離後，第二節引擎啟動失靈，導致火箭失去推進力墜海。朝鮮國家宇宙開發局表示，事故原因在於運載火箭上的新型發動機系統不夠可靠穩定，所使用燃料的特性亦不穩定。相關科技人員和專家正調查具體問題，盡快採取應對措施，「將在短期內盡快第二次發射」。

韓國專家推斷，今次搭載衛星的「千里馬-1」型火箭採用了白頭山液體引擎，其第一節兩個以雙燃燒室方式使用，可產生160噸推進力；第二節是單燃燒室，推力40噸；第三節是兩個小型液體引擎，推力3噸，推進力皆遜於韓國5月25日發射衛星的「世界」號（Nuri）火箭。「世界」號3節推進力依次是300噸、75噸和7噸。朝鮮採用的液體燃料主要是偏二甲肼（UDMH）和四氧化二氮（Dinitrogen tetroxide）。

韓國軍方消息人士向《韓民族報》表示，朝鮮今趟發射程序「較過往進行得快」。朝鮮官方把問題歸咎於新式推進器和燃料，但韓方分析認為事關技術準備不足，朝鮮為了國內政治日程而匆忙發射。

首爾料10天內再射 日研究員唱反調

韓國總統辦公室推測朝鮮很可能在預告6月11日之前的發射衛星期限內再發射。韓國慶南大學極東問題研究所教授林乙出稱，朝鮮預定了6月初召開黨中委會全體會員會議，若在會前發射成功，可展示軍事成就，有助於內部凝聚。日本防衛研究所高級研究員渡邊武則認為，朝鮮近年似更重視技術需要而非政治宣傳，不會強行發射，所以他認為朝鮮不會趕着再次發射。一些專家表示查究技術問題及修正紕漏需時，要在「出事」後一個月內再發射相當困難。

（韓聯社/共同社/韓國文化日報/路透社）