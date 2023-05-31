加情報局指北京鎖定 華裔議員：續撐港人維吾爾

關慧貞（Jenny Kwan）周一（29日）表示，上周五她與CSIS人員會面，對方表示早在2019年聯邦選舉前，她就因為香港和新疆維吾爾人的人權發聲而被北京當局盯上，並向她展示有關情報，並直言情報顯示她將「永遠被鎖定」。她以情報屬於機密為由，拒絕向記者透露如何被鎖定。她向網媒Politico表示，至今她和家人都沒面對任何人身安全的威脅。

香港出生的關慧貞幼時隨父母移民加拿大，長年重視國際人權議題，曾多次譴責中國大陸對待香港和新疆維吾爾族的「壓迫手段」。關慧貞上周六（27日）參加在溫哥華舉行的六四紀念活動，和約200名民眾遊行至中國領事館並發表演講。關向台灣中央社表示，自己不會被北京嚇倒而就此噤聲。

加拿大《環球郵報》上月報道，CSIS指有國會議員遭中國當局恐嚇，其中包括華裔國會議員莊文浩（Michael Chong）及其在香港家人，以及2021年大選總理候選人、保守黨前黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）。中方曾批評加方指控毫無事實依據，又指加方指摘中國干涉內政是「典型賊喊捉賊」。

關慧貞所屬的新民主黨表示，將於周二在眾議院提出動議，要求政府就外國干預展開公開聆訊。

（溫哥華太陽報/環球郵報/Politico/中央社）