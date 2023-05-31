星洲私樓價格租金超港 貴絕亞太

總部設於華盛頓的非牟利研究機構城市土地學會（Urban Land Institute，簡稱ULI）周二（30日）發布《ULI亞太住宅可及性指數報告2023》（2023 ULI Asia Pacific Home Attainability Index），報告共研究亞太區9國共45個主要城市，包括香港和新加坡，以及中國大陸、澳洲、日本、韓國、印度、越南和菲律賓的城市。

按每平方米 港樓仍最貴

新加坡私樓價格中位數為120萬美元（936萬港元），高於香港的116萬美元（905萬港元），分別上升8%和下跌8.7%。若按照每平方米的樓價來看，香港依然是最貴，達19,678美元（15.3萬港元，即每呎約1.43萬港元），深圳和新加坡私樓緊隨其後，達10,876美元和10,715美元。從租金來看，新加坡私樓月租中位數約2600美元（約2.03萬港元），高於香港的1686美元（約1.3萬港元）。

ULI表示，大量新移民湧入、年輕專業人士搬出多代同堂家庭的趨勢以及新冠疫情影響住宅供應量，都是新加坡樓價和租金急升的主要原因。香港樓價則下跌至2017年水平，報告指主要是因為人口下跌和樓宇按揭息口上升。另外，香港、上海、東京、首爾的擁屋比率較低，則反映了高樓價和「門戶城市」（gateway cities）的人口流動更強。

為抑制熾熱樓市，新加坡政府過去兩年來推出多項降溫措施，最新「辣招」是上月26日宣布將外國人購買住宅的額外買方印花稅（ABSD）由30%上調至60%；新加坡公民購買第二間或以上物業的ABSD將分別從17%和25%上調至20%和30%；新加坡永久居民購買第二及第三間物業的ABSD分別由25%及30%，上調至30%至35%。

（聯合早報/路透社/亞洲新聞頻道）