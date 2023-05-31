烏顧問提俄境內設非軍事區

波多利亞克（Mykhailo Podolyak）指出，為確保烏克蘭哈爾科夫、切爾尼戈夫、蘇梅、扎波羅熱、盧甘斯克和頓涅茨克地區居民的安全，免受炮擊，必須在俄邊境設立非軍事區，範圍包括別爾哥羅德、布良斯克、庫爾斯克和羅斯托夫地區。他強調，設立非軍事區是防止將來俄軍再次侵略，且首階段可要有一個強制性的國際管控特遣隊進駐。

路透社周一發布烏克蘭首席外交顧問若夫克瓦（Ihor Zhovkva，圖）的專訪，他指出烏克蘭對於俄羅斯保有佔領地區的停火協議不感興趣，烏方只希望落實自己的和平計劃，那就是俄羅斯全面撤軍。

不接受巴西中國南非和平方案

若夫克瓦又拒絕近月多國提出的和平倡議，並稱與莫斯科調解的時機已過，「在這個公開的戰爭時期，我們不需要任何調解人，現在調解已太遲。當你談到烏克蘭戰爭時，不可能有巴西和平方案、中國和平方案、南非和平方案」。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一表示，他認為俄羅斯現在仍然試圖打贏烏克蘭戰爭，目前不願談判，他同時估計今年夏天前戰爭仍會繼續。

（半島電視台/路透社）

（俄軍侵烏）