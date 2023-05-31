無人機炸莫斯科民居 俄斥烏「恐襲」 全遭攔截2人輕傷 基輔否認涉事

俄24小時三襲基輔 改日間轟炸

俄羅斯官員昨表示，黎明時分莫斯科建築物遭無人機攻擊，造成輕微損毁。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，在襲擊中受損的兩幢大廈的居民一度被疏散，並稱事件造成兩人受傷，其中一人須送院。該兩住宅大廈一座位於莫斯科西南部的富人區，靠近市中心，另一座鄰近一個受歡迎的公園。俄國防部稱，基輔政府周二用8架無人機向莫斯科發動恐襲，全部被擊落或使之失效。俄議員伊萬諾夫（Maxim Ivanov）形容這是自二戰納粹分子襲擊以來，莫斯科遭受最嚴重的襲擊。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）否認基輔直接參與該襲擊，但稱烏克蘭樂見這些襲擊發生，並預計陸續有來。

自俄軍侵烏以來，儘管俄羅斯其他地區多次遭無人機攻擊，但距離烏克蘭逾1000公里的莫斯科罕有成為目標，更是首次有無人機攻擊莫斯科住宅區。本月初兩架無人機在克宮上空被擊落，俄歸咎烏克蘭施襲。烏方從沒公開承認攻擊俄境內目標，但《紐約時報》日前報道，美國情報部門認為無人機襲克宮事件為烏克蘭特別軍事或情報部門策劃。

烏指俄機軌迹變 以地形避雷達

俄軍近日加強攻擊基輔，且改變策略罕有在日間空襲。俄軍周日徹夜炮擊基輔及全國其他地區後，周一上午11時過後突然向基輔發射11枚導彈，烏方稱全部被攔截，但墜落碎片致一人受傷，民眾聽到爆炸巨響後，迅速跑到市中心的地鐵站避難。總統澤連斯基發布一段影片，顯示一名孩子在背後傳來的爆炸聲中跑向避難所。

基輔市軍事管理部門負責人波普科（Serhii Popko）稱，周一的日間襲擊顯示俄軍改變了戰術，「經過夜間連串襲擊後，當大多數居民都在工作或外出時，它在白天襲擊了這座和平的城市」。烏克蘭軍事情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）稱，周一的襲擊不會嚇倒基輔的民眾，他聲言會報復。俄軍周二黎明前再度空襲基輔，是24小時內三度攻擊，烏軍稱擊落了20架無人機，但有無人機殘骸墜落一幢高層公寓並引起火災，造成最少1死3傷。烏克蘭官員稱，俄軍改變了轟炸的時間、使用的武器組合及無人機的飛行軌迹，最近這些無人機沿着河牀和山谷低飛避免被發現。烏空軍司令部發言人伊格納特（Yurii Ihnat）日前說：「俄羅斯正試圖混淆和誤導我們的防空系統。它利用該地區的地形，從雷達上消失。」

除了基輔，俄軍周日及周一亦攻擊烏克蘭其他地方，西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytsky）一處軍事設施受襲，5架飛機損毁。基輔政府稱，俄羅斯現在以烏克蘭軍事設施和物資為目標，試圖干擾烏克蘭反攻的準備工作。

（路透社/紐約時報/獨立報/CNN）

（俄軍侵烏）