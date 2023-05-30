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西方憂近俄 仍需安卡拉斡旋烏戰、控制難民

【明報專訊】埃爾多安成功連任後，歐美關注土耳其會否更「遠西方近俄羅斯」，惟同時埃爾多安連任對西方非百害而無一利，西方普遍支持他緩和與鄰國緊張關係的計劃，而憑着土耳其跟俄羅斯關係，西方亦需埃爾多安協助斡旋俄烏戰爭，歐盟則指望他處理難民湧入歐洲的問題。

俄軍侵烏後土耳其未跟隨北約盟友制裁俄國，土俄貿易在俄軍侵烏後更大增，另一方面，土耳其仍未對瑞典加入北約開綠燈。《衛報》周日報道，西方當前難題是如何避免埃爾多安倒向普京，但鮮有西方外交官對此感樂觀。即使美國放寬對土國售武限制，亦難阻埃爾多安抗衡西方讓他疏遠普京。

惟另一方面埃爾多安連任成功對西方亦有好處。西方普遍支持他緩和與沙特阿拉伯、敘利亞、埃及和亞美尼亞等鄰國緊張關係的計劃，而且歐盟亦指望他可控制移民並調解俄烏戰爭。埃爾多安在競選期間指土俄特殊關係，令他作為斡旋俄烏的中間人處於有利位置；他亦表示有計劃將安置在土國北部的100萬敘利亞難民回到邊境，在應對難民問題上，埃爾多安較對手科勒齊達奧盧更有說服力。

拜登祝賀連任 周一晚通電話

另外，美國總統拜登周日祝賀埃爾多安連任後，土耳其私營電視台引述該國總統府發言人稱，拜登與埃爾多安會在周一晚會通電話。

（衛報/中央社）

相關字詞﹕埃爾多安 北約 土耳其 普京 俄軍侵烏 俄羅斯 美國

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