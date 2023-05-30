埃爾多安連任 認通脹最迫切 外界憂續拒加息 土耳其里拉匯率新低

現年69歲的埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）首度未能在首輪投票過半直接當選，但因當時表現勝於預期，外界一直看好他仍會連任，最終他以52.14%對47.86%的得票率擊敗科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu）。

埃爾多安前天在最大城市伊斯坦布爾發表勝選演說，指當天「唯一的勝利者」是土耳其，感謝每位民眾再次給自己和其領導的正義與發展黨執政5年的機會，他說：「我們應從心底呼喚團結實在地走在一起。」他又承認通脹是土耳其面臨的最迫切問題。

土耳其里拉過去5年貶值了近八成，土耳其去年通脹率亦高達85%，但在埃爾多安堅持下，基本利率仍從19%減至8.5%，這種違反經濟學常識的「減息抗通脹」怪招惹來不少非議。埃爾多安上周重申，會維持甚至會加強這項「非傳統經濟政策」。

視察震災挽民望 大增開支救經濟

2月6日土耳其西南部的大地震，原本被預期會令埃爾多安民望面臨雪上加霜，但最終未阻後者連任。埃爾多安政府在震後初期被批評應對緩慢，地震中大部分倒塌的樓房亦是他執政期間違規許可興建，但他事後親身探訪重災區阿德亞曼（Adiyaman）向公眾「尋求原諒」，類似舉措修復，結果本月14日的國會選舉，正義與發展黨在11個地震受災省份中的10個得票居首。

埃爾多安政府選前大幅增加政府開支，包括免除全國用戶天然氣費一個月，以及與俄羅斯協議延遲償還天然氣費用，成功暫緩經濟惡化，被認為是勝選主因之一。其他因素包括其2000年代初經濟現代化的政績，放寬公共場所進行伊斯蘭宗教活動則贏得保守選民支持。他又被指利用政治盟友控制傳媒等資源競選，抹黑對手科勒齊達奧盧支持庫爾德族武裝「恐怖分子」。

對手打反難民牌 反得失原支持者

科勒齊達奧盧雖對結果未表異議，但形容今次是近年「最不公平的選舉」。然而，外界分析其敗因時提到，除了反對派內鬥，他在次輪投票前打反敘利亞難民牌，尋求爭取保守派選票，卻非但難動搖埃爾多安基本盤，反而得失原本尋求進步改革的支持者。

國際領袖紛對埃爾多安表示祝賀。中國國家主席習近平致電埃爾多安，祝賀他再次當選，強調重視中土關係發展。俄羅斯總統普京稱，大選結果反映土耳其民眾支持埃爾多安「致力加強國家主權和追求獨立外交政策」。美國總統拜登在社交平台Twitter表示期待跟作為北約盟友的土耳其在雙邊關係和共同全球挑戰上繼續合作。

（綜合報道）