明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

印度新國會大樓揭幕 莫迪主持惹爭議

【明報專訊】印度總理莫迪周日（28日）在新德里主持新國會大樓揭幕典禮，但他在大樓內外都遇到抵制。因質疑莫迪踰矩代替總統主持典禮，當日有20個反對派政黨杯葛拒絕到場。大樓外面則有民眾嘗試遊行集會，要求當局拘捕涉及性騷擾的印度摔跤聯會（WFI）主席兼執政黨地方大老辛格（Brij Bhushan Sharan Singh），最終警方拘捕2名奧運摔跤銅牌得主及另外數十人。

場內反對黨杯葛 場外促罰執政黨大老

莫迪在議會廳致辭時表示，新大樓將成為印度自立的證明。儘管他進場時受到嘉賓、政府官員和議員的熱烈歡迎，但20個反對黨表示莫迪主持是違反禮節，故杯葛典禮。惟典禮上有議會職員讀出總統穆爾穆的聲明，稱她歡迎由莫迪主持揭幕儀式。

場外則有示威。事緣印度體壇近期爆出WFI主席辛格與數名教練涉嫌性侵7名摔跤女將，有該項目運動員自4月底起在舊國會大樓附近靜坐，要求將涉案人士懲處，到前日他們嘗試遊行到新國會大樓，但被警員阻止及帶走，包括2名奧運摔跤銅牌得主。

堅拒承認性醜聞的辛格自1999年起在北方邦的5個選區6度當選國會議員，最近5次代表執政印度人民黨，他在北方邦的影響力對人民黨明年國會大選的佈局非常重要。

（路透社/法新社）

相關字詞﹕性醜聞 莫迪（ Narendra Modi） 印度摔跤聯會（WFI） 2024印度大選 辛格（Brij Bhushan Sharan Singh） 印度人民黨（BJP） 印度

上 / 下一篇新聞