印度新國會大樓揭幕 莫迪主持惹爭議

場內反對黨杯葛 場外促罰執政黨大老

莫迪在議會廳致辭時表示，新大樓將成為印度自立的證明。儘管他進場時受到嘉賓、政府官員和議員的熱烈歡迎，但20個反對黨表示莫迪主持是違反禮節，故杯葛典禮。惟典禮上有議會職員讀出總統穆爾穆的聲明，稱她歡迎由莫迪主持揭幕儀式。

場外則有示威。事緣印度體壇近期爆出WFI主席辛格與數名教練涉嫌性侵7名摔跤女將，有該項目運動員自4月底起在舊國會大樓附近靜坐，要求將涉案人士懲處，到前日他們嘗試遊行到新國會大樓，但被警員阻止及帶走，包括2名奧運摔跤銅牌得主。

堅拒承認性醜聞的辛格自1999年起在北方邦的5個選區6度當選國會議員，最近5次代表執政印度人民黨，他在北方邦的影響力對人民黨明年國會大選的佈局非常重要。

（路透社/法新社）