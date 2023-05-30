英擬鼓勵基本食物價格封頂抗通脹

零售商質疑作用 議員憂干預市場

英國4月食品及非酒精類飲料價格按年上升19.1%，雖比上月輕微回落0.1個百分點，但仍是45年來第二高的增幅。衛生大臣柏建熙周日（28日）接受英國廣播公司（BBC）節目訪問表示，政府正與超市合作解決食品價格和生活成本問題，並且非常注重對供應商的影響。他又稱，這是關於與超市如何合作展開建設性討論，並沒任何強迫成分。

英國政府與超市洽談價格上限協議的做法跟法國相似，法國政府最近與食品零售商達成協議，3個月內為部分日用品設置「盡可能最低」的價格，零售商可選擇有關措施適用於哪些商品。英國一些大型超市如Tesco和Sainsbury's最近數周已宣布降低部分食品價格。

保守黨議員海斯支持政府的做法，認為自願制度若未能降低食品價格，政府應進一步採取行動，惟保守黨前黨魁施志安對政府開始干預自由市場感憂慮。工黨影子就業及退休保障大臣阿什沃思指，辛偉誠政府做法一如1970年代時任保守黨首相希思為遏抑通脹而實施價格管制措施。

英國零售商協會（BRC）食物及可持續發展主任奧佩（Andrew Opie）認為，設定價格上限不會對食品價格產生任何影響，高昂的食品價格是能源、運輸和勞動力成本飈升、支付食品製造商和農民更高價格造成的直接結果，敦促政府簡化規則，將資源用於盡力壓低的價格，而非重新用上1970年代的控制價格手段。

（金融時報/BBC/衛報）