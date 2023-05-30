明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

英擬鼓勵基本食物價格封頂抗通脹

【明報專訊】英國政府近日跟超市商討，鼓勵它們就麵包和牛奶等基本食物（basic food）設定價格上限，以助應對通脹。政府強調有關計劃屬自願參與，不會強迫，但有零售商質疑，為食物設置價格上限無助解決生活成本上升問題，有保守黨議員亦憂慮政府干預自由市場的做法。

零售商質疑作用 議員憂干預市場

英國4月食品及非酒精類飲料價格按年上升19.1%，雖比上月輕微回落0.1個百分點，但仍是45年來第二高的增幅。衛生大臣柏建熙周日（28日）接受英國廣播公司（BBC）節目訪問表示，政府正與超市合作解決食品價格和生活成本問題，並且非常注重對供應商的影響。他又稱，這是關於與超市如何合作展開建設性討論，並沒任何強迫成分。

英國政府與超市洽談價格上限協議的做法跟法國相似，法國政府最近與食品零售商達成協議，3個月內為部分日用品設置「盡可能最低」的價格，零售商可選擇有關措施適用於哪些商品。英國一些大型超市如Tesco和Sainsbury's最近數周已宣布降低部分食品價格。

保守黨議員海斯支持政府的做法，認為自願制度若未能降低食品價格，政府應進一步採取行動，惟保守黨前黨魁施志安對政府開始干預自由市場感憂慮。工黨影子就業及退休保障大臣阿什沃思指，辛偉誠政府做法一如1970年代時任保守黨首相希思為遏抑通脹而實施價格管制措施。

英國零售商協會（BRC）食物及可持續發展主任奧佩（Andrew Opie）認為，設定價格上限不會對食品價格產生任何影響，高昂的食品價格是能源、運輸和勞動力成本飈升、支付食品製造商和農民更高價格造成的直接結果，敦促政府簡化規則，將資源用於盡力壓低的價格，而非重新用上1970年代的控制價格手段。

（金融時報/BBC/衛報）

相關字詞﹕超級市場 動力 生活成本 食物 通脹 英國

上 / 下一篇新聞