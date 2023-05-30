朝鮮預告再試射衛星 日韓警戒 日防相令截犯境導彈 韓促取消發射「否則自食其果」

日本政府稱，接到朝鮮通報將於5月31日凌晨零時至6月11日凌晨零時期間發射衛星，可能影響範圍包括黃海、中國東海、菲律賓呂宋島以東的水域，均在日本專屬經濟區外。海上保安廳已對這3處水域發布航行警告，提醒船舶有碎片掉落的風險。日本放送協會（NHK）報道，國際海事組織（IMO）也收到同一通報。

華敦促各方對話解決合理關切

首相岸田文雄昨表示，即使朝鮮聲稱發射衛星，但發射所使用的彈道導彈技術，違反了聯合國安理會決議，並將危及人民安全。他強調，日本將就此全力蒐集信息並監視，與美國和韓國密切合作。韓國外交部昨亦指朝鮮發射衛星用的彈道導彈技術屬聯合國安理會決議所禁止，發射威脅區內和平，敦促朝鮮立即撤回發射計劃，否則「將要付出相應代價、自食其果」。美日韓同盟將與國際合作應對朝鮮挑釁。中國外交部發言人毛寧昨回應朝鮮將發射衛星，稱朝鮮半島形勢發展到今天事出有因，希望有關各方能正視問題癥結，通過對話均衡解決各自合理關切。

儘管朝鮮通報的危險區域皆在日本專屬經濟區之外，日本內閣官房長官松野博一表示，朝鮮強行發射的導彈「有可能飛過包括南西諸島在內的日本疆域」，是對日本安全保障的重大挑釁。防衛相濱田靖一按《自衛隊法》，已向自衛隊下令可動用海上自衛隊神盾艦搭載的海基型反彈道導彈（SM-3）及部署於沖繩縣宮古、石垣、與那國3島的「愛國者-3」型防空導彈，摧毁任何將落入日本國境的導彈。

朝十年兩次射星成功 日稱火箭曾掠過沖繩

朝鮮近十年間兩次發射衛星，被認為是以射衛星為名來測試彈道導彈。日本當時都有實施類似今次的擊落命令，但最終都未有出手。2012年12月那次，日本政府稱當時的火箭「似乎」掠過沖繩。2016年2月那次，日本指控朝鮮實際上試射遠程彈道導彈，並飛越沖繩縣島嶼。

朝鮮最高領導人金正恩去年表示，開發軍事衛星是重要國防項目。朝鮮國家宇宙開發局去年12月預告該國首枚軍事偵察衛星將於今年4月完成準備工作。金正恩今年4月18日視察國家宇宙開發局，表示「軍事偵測衛星一號」已製成，展開籌備發射工作。本月16日朝鮮國家宇宙開發局更下達為發射做「下一步行動計劃」的批示。這皆預示衛星即將發射。發射地點料為過去發射衛星用的東倉里西海衛星發射場。金正恩上月表示，多角度部署偵察衛星後，國家就能賴以加強蒐集、偵察情報能力、指示戰鬥工作。分析指出，該軍事衛星可增強朝鮮的監視能力，提高其在發生戰爭時打擊目標的能力。

此外，岸田文雄上周六（27日）透露有意與朝鮮舉行峰會，磋商朝鮮綁架日本人問題後，朝鮮外務省副外相朴尚吉（譯音）昨通過官媒發表聲明，如果日本不受過去束縛，尋求改善關係，「朝日就沒有不見面的理由」。岸田昨重申會以開放態度與朝鮮談判。

（綜合報道）