沙特洽商入金磚銀行 進一步向華靠攏迹象 牽動地緣政治

報道援引新開行總部的聲明表示「非常重視沙特阿拉伯」，正與沙特展開對話。報道說，世界第二大產油國、最大原油出口國沙特加入新開行，可拉近與中國乃至其他金磚國家的關係。沙特官方截稿前未有回應。

總部上海 向新興經濟體貸款

新開行由「金磚國家」（BRICS，包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）2015年創立，總部設於上海，旨在向新興經濟體的發展項目提供貸款，作為國際貨幣基金組織和世界銀行以外的選擇。孟加拉、阿聯酋、埃及其後加入成為新開行股東；烏拉圭現為「準會員」。

俄受制裁下 沙特可助補血

持有新開行約19%股權的俄羅斯入侵烏克蘭後，該行對俄的依賴惹起憂慮。該行因仍靠美元交易而須遵守美國為首的對俄制裁措施，被迫擱置可能有風險的17億美元（約133億港元）俄國資金，並停止投資新的俄羅斯項目，以向投資者保證其遵守針對莫斯科的制裁。

若有資金雄厚的沙特加入，將有助增加新開行的動員資金能力。新開行獨立評估辦公室主任穆托（Ashwani Muthoo）表示，籌資是目前最重要的事，董事會也希望研究替代工具和貨幣。該行今年已用人民幣籌資，也尋求以南非蘭特籌資。

不顧美擔憂 申請入上合組織

另外，沙特與中國關係近半年日趨緊密。中國國家主席習近平去年12月訪問沙特，稱兩國關係迎來了「新紀元」。今年3月，中國斡旋促成沙特與伊朗復交。沙特內閣還於3月底，決定申請加入上海合作組織，中國是這個跨歐亞國家政治與安全聯盟之重要成員。路透社當時稱，這顯示沙特不顧美國的安全擔憂，堅持與中國建立長期伙伴關係。

歐洲網站Modern Diplomacy上周日（21日）的分析文章指出，沙特加入金磚國家可對整個世界經濟產生重大影響。由於金磚國家代表了全球石油消耗很大份額，沙特與金磚國家掛鈎，可促進彼此包括勘探、生產的能源合作，將重塑能源地緣政治，挑戰西方主導的石油市場。

（金融時報/中通社/Modern Diplomacy）