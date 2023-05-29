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烏高官：初步行動鋪路反攻

【明報專訊】烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）上周六（27日）在社交平台發放烏軍備戰影片，表明「是時候取回我們的東西」，進一步增加外界揣測烏軍是否反攻在即。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克在同日刊登的《觀察家報》訪問中表示，已開始初步行動，為反攻俄軍鋪路。

總司令發備戰片 稱「是時候取回東西」

波多利亞克就反攻行動稱，這是個持續的「去佔領」（deoccupation）過程，部分過程已經開始，例如摧毁供應線或炸毁供應線後方的倉庫。他指行動強度正在增加，但需要相當長的時間，並預測隨着反攻勢頭增強，像上周反普京民兵組織襲擊俄國別爾哥羅德州般，俄國叛亂組織在俄境施襲的事件將會增加。

扎盧日內在Telegram和Twitter等社交平台上載的影片顯示，部分烏軍使用德國坦克及美國火炮或火箭發射器。他雖未明言軍事行動，但因他提到「是時候取回我們的東西」，網上輿論揣測是暗示要打響反攻俄軍行動。烏國家安全及國防事務委員會秘書長丹尼洛夫向英國廣播公司（BBC）表示，反攻可能在「明日、後天或是一周內」到來。他指政府在這決定上「無權犯錯」，因這是不能錯失的歷史機會。

另外，烏克蘭境內上周六晚再受無人機攻擊，烏軍稱俄軍的54架無人機中有約40架以首都基輔為目標，似是侵烏以來對基輔最大規模的無人機攻擊行動；烏國空軍表示合共擊落了52架無人機。基輔戈洛西夫斯基區及索洛米揚卡區最少各1死。

（觀察家報/CNN）

（俄軍侵烏）

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