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美兩黨達協議 上調債限暫拆彈 拜登限支出換共和黨撐續借貸 兩院過關各存暗湧

【明報專訊】美國總統拜登和共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫上周六（27日）再作磋商，就提高目前31.4萬億美元政府債務上限達成初步協議，打破長達數月談判僵局。拜登以限制政府未來兩年支出並收緊領取社會福利的要求，換取麥卡錫同意其間讓政府進一步提高債務上限，繼續借貸應付開支。拜登形容協議是「妥協」，但可防「災難性的違約」。麥卡錫預期眾議院周三表決相關法案，惟共和黨保守派和民主黨進步派議員皆不滿協議內容，如國會不能在下月5日前通過法案，美國仍將出現歷來首次債務違約。

拜登和麥卡錫上周六傍晚通電話90分鐘後達成初步協議。麥卡錫表示與拜登達成「原則上美國民眾應當擁有的協議」，當中涉及「歷史性的開支削減」，以及將引領民眾脫離貧窮、融入就業，並限制政府權力過大的「具成效改革」，同時沒有新的徵稅和政府開支項目。他表示會趕在周日將協議寫成法案文本並公布，周三提交眾議院表決。

避免大選前生枝節

拜登聲明指出協議「代表一項妥協，意指並非所有人都得其所想」，但他表示這對美國民眾而言仍是「好消息」，因其防止了可能引發經濟衰退、退休金帳戶虧損、數以百萬計人失業的「災難性違約」，呼籲國會兩院盡快表決通過協議。

彭博社等美國傳媒報道，協議包括暫緩債務上限生效至2025年1月、限制2024及2025兩個財政年度政府開支，回收未使用的新冠抗疫基金和削減國稅局（IRS）撥款、加快審批部分能源項目，以及增加部分食物援助等社會福利申領者的工作要求（見表）。換言之，拜登政府在未來兩年可進一步舉債應付開支。

兩黨不滿者謀投票倒戈

不過，協議有可能在眾議院已面對難關。《紐約時報》報道，擁45席的「自由黨團」（Freedom Caucus，由共和黨內極右翼眾議員組成）醞釀阻撓協議通過或者將協議內容變得更保守。黨團成員、弗吉尼亞州聯邦眾議員古德（Bob Good）說，他們爭取的一切都在協議中被刪掉。他在Twitter寫道：「我聽聞『協議』容許債務限額提升4萬億美元（31.2萬億港元）。如果這是真的，我再不需要聽其他了。沒有自稱是保守派的人會認為投贊成票是合理。」

即使在眾院過關，協議在民主黨控制的參議院仍面臨暗湧。民主黨在參院以51：49席僅微佔多數，但通過協議需要60票，意味在最理想情况下，仍須爭取9名共和黨議員支持。但民主黨內的進步派黨團已被指有可能倒戈，他們認為協議內容對共和黨讓步太多，其中自由派政策組織Groundwork Collaborative總幹事歐文斯（Lindsay Owens）向《紐約時報》形容，協議同意削減國稅局追查富人避稅的撥款，是背叛支持該政策的民眾，呼籲民主黨黨團否決該部分內容，因此協議或需要更多共和黨參議員支持方能通過。

（綜合報道）

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