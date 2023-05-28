韓客機「空中開門」 失業男稱感窒息動手

載有194人的這國內線空中巴士客機在離地200米上空被一名乘客打開緊急出口艙門，負責調查的大邱警員向法新社表示，該名33歲男乘客稱自己因近期失業而「備受壓力」，「感覺飛機航程比預期中長、在機艙內感窒息」，想盡快下機才打開機門。

疑犯旁乘客生日險變忌日

坐在疑犯旁、準備回大邱過生日的48歲男乘客李潤俊（音譯）接受韓聯社訪問時說，沒想到「生日前一天差點變忌日」。他表示，從上機開始，「那個人的狀態看起來就很不好」，在飛行期間一直左顧右盼。他說，在自己的帽子跟耳機突然飛走才發現旁邊的門開了，「那個人（疑犯）好像看着我笑了一下」。他跟着說：「我發現坐在斜對面的空中服務員似乎在用眼神要我做什麼」，在這短短幾秒內飛機着陸，李潤俊同時聽到旁邊座位傳來解開安全帶的聲音，轉頭一看發現疑犯已站起身，扶着艙門旁的牆面往後看。李聽到該空中服務員大喊「請幫幫忙」，就立刻伸出左手抓住疑犯後頸，但因為他不能解開安全帶，只能在有限的活動範圍內伸出雙手費力壓制，3、4名空中服務員在兩人糾纏數秒後跑來協助，之後也有其他乘客陸續過來幫忙，將疑犯拖到機內通道上。

空服員被讚冷靜 與乘客合作拉人

李潤俊又說：「看到網上那麼多人在罵空中服務員，覺得很心痛」，強調都是因為空中服務員員鎮定處理才沒引發更大事故，「尤其那位一直用眼神向我打信號的空中服務員，一直到最後都很冷靜地行動」，避免了在着陸前有乘客為壓制犯人擅離座位可能引發的意外。

韓國國土交通部官員表示，相信這是韓國航空史上首次發生這類事件。警方計劃完成調查後正式拘捕疑犯，後者涉違反航空安全法例，將面臨10年監禁。

事件導致12名乘客因驚嚇出現呼吸困難，送院9人兩小時後相繼出院。

（法新社/路透社/韓聯社）