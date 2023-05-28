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土耳其今大選埃爾多安勢強 反對派打反敘難民牌爭勝

【明報專訊】土耳其總統大選周日（28日）進行次輪投票，現任總統埃爾多安將與反對派領袖科勒齊達奧盧決一勝負。埃爾多安首輪投票得票率較預期為佳，以240萬票之差壓過對手，氣勢回升，之後更得到得票第3多候選人支持，如虎添翼。然而，反對派陣營的科勒齊達奧盧仍未放棄，改打反敘利亞移民牌，並主動出擊爭取年輕人走出來投票。埃爾多安則指摘科氏計劃當選後，遣返數百萬的敘利亞難民的計劃形同「仇恨言論」。

埃爾多安首輪領先4.6個百分點

69歲的埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）因通脹等經濟問題和2月大地震等負面議題，本月初迎來掌權廿年以來最艱難的選戰，最終首度被拖入總統次輪投票，但得票率49.5%，明顯高於最大對手、反對派共推候選人科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu）的44.9%，迫使後者改打移民牌和年輕人牌拓展支持，以求尋找勝機。

74歲的科勒齊達奧盧上周亮相YouTube頻道BaBaLa TV長達4小時，其間面對在場數百名大多不支持自己的年輕人並接受提問。問題不乏爭議性，包括頭巾議題、涉及恐怖主義的指控、國家安全以至經濟政策等。土耳其人口8500萬，但片段觀看人次達到2400萬。其政治盟友好黨的一名年輕助選員認為，此舉有助爭取首輪未有投票的年輕人。BBC也指，埃爾多安掌權多年，其陣營控制全國九成傳媒，故科氏轉戰網絡揚長避短，也是聰明一步。

連月來土耳其掙扎中的經濟都是選舉頭號議題，但隨着次輪投票臨近，難民議題開始成為焦點。按聯合國難民署數字，土耳其目前收留了360萬以上已登記的敘利亞難民，屬全球最多。隨着敘利亞內戰拖延和國內經濟陷窘，土耳其民間對敘國難民怨言漸增。

800萬人首輪未投票足影響結果

儘管首輪投票得票280萬、排行第三的奧安已宣布支持埃爾多安，但當日有多達800萬人未有出來投票，足以影響結果。

科勒齊達奧盧則嘗試爭取奧安代表的反敘利亞難民、強硬民族主義者選票。他上周說服另一反移民的勝利黨，後者領袖聲言科氏同意將「1300萬名移民」一年內按照國際法規定送回原國——其提出的數字明顯是誇大，學者估計敘利亞難民與來自中東、阿富汗和巴基斯坦等地的難民和非法入境者人數約600、700萬。

（BBC/路透社/半島電視台）

相關字詞﹕土耳其 年輕選民 土耳其共和人民黨（CHP） 土耳其正義與發展黨 科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu） 埃爾多安 2023土耳其總統大選

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