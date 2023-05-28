科索沃塞族反鎮長爆警民衝突

塞爾維亞軍隊戒備 美英歐盟籲緩和

科索沃於2008年脫離塞爾維亞獨立，但不被塞族承認。科索沃以阿爾巴尼亞裔佔逾九成人口，塞爾維亞人得5萬，大多居於事發的茲韋錢鎮（Zvecan）等4個北部行政區。該4個行政區今年4月舉行地方選舉，但因只有阿爾巴尼亞等其他族裔候選人，引發塞族杯葛，而投票率僅3.4%。

茲韋錢鎮一批塞爾維亞裔居民上周五阻撓新當選鎮長進入辦公大樓，遭警方施放催淚彈驅趕。網上流傳片段顯示有槍響、爆炸聲，並有警車等被縱火。北約維和部隊車隊之後抵達現場。事件中約有10名示威者和5名警員受輕傷。夜間局勢平靜，但仍有裝甲車和武裝警員駐守鎮長辦公室一帶。

科索沃總統奧斯馬尼（Vjosa Osmani）支持警方的行動。不過，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）當晚下令軍隊全面戒備及增派部隊到邊境，並要求屯駐科索沃的北約部隊保護塞族人。武契奇曾警告，一旦科索沃境內塞族受暴力對待，必作回應。

（路透社/法新社）