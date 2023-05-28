朝抗疫大修接中俄邊防 變節者銳減 增閉路電視圍欄哨崗 切斷偷渡路線

設多座哨崗 資訊流通艱難

路透社與美國明德大學蒙特雷國際研究學院合作，分析了2019年至2023年初朝鮮與中俄邊界的商業衛星圖像。報道指出即使那些圖像並未覆蓋整條邊境線，但仍發現朝鮮在疫情期間大幅整頓邊防，例如至少489公里的邊境加設了諸如帶刺鐵絲網、石屎牆、雙層柵欄、電子圍欄、閉路電視等新設或擴建的保安設施，並新設多座哨崗。大部分保安設施見於人口密集和缺乏天險的地區，也有加建於平整的農地。有在中朝邊境活動的朝鮮變節者表示，朝鮮在邊境多處加裝了閉路電視和多重圍欄。

雖然朝鮮政府和官方傳媒甚少披露邊防建築實况，但官方有披露為遏阻新冠病毒等「異物」傳入而加強了保安。領袖金正恩去年8月宣布抗疫勝利，下令官員結合邊境和海陸空「確保完善」封鎖線。

報道稱，朝鮮2020年下令邊境守衛可槍擊闖關越境人士，再加上經過朝鮮當局這番整頓，直接切斷了偷渡、弱勢人口的經濟生命線和進一步限制了朝鮮對外的資訊流通。數據顯示，到韓國的變節人數由2019年的1047人，大減至去年的67人。參與協助朝鮮人變節網絡的一名韓國牧師告訴路透社，朝鮮人較愛使用的傳統中朝偷渡路線已不能再用。

黑市活動大減 弱勢難生活

此外，有在中國邊境生活的脫北者透露，走私客或能走出朝鮮，但警衛巡邏配合新建的保安設施，要返回朝鮮幾乎變得不可能。聯合國朝鮮人權狀况特別報告員薩爾蒙（Elizabeth Salmón）在今年3月發表的報告中表示，八成朝鮮人倚靠黑市謀取生活必需品，但隨着鎖關導致黑市活動大減，弱勢社群生活瀕臨崩潰。有專家稱，近月朝鮮境內缺糧加劇的部分原因，正在於封閉邊境。

（路透社）