親烏極右民兵涉新納粹 越境襲俄「恐幫倒忙」

《紐時》報道，「俄羅斯志願軍團」（RVC）領袖卡普斯京（Denis Kapustin），被德國官員和人道組織列為新納粹分子，RVC部分成員的軍服上也掛有象徵新納粹的黑太陽標記。卡普斯京是俄羅斯公民，2000年代初移居德國，德國北萊茵-威斯特法倫州的官員表示，他是新納粹分支組織的其一「最有影響力成員」。有報道指出，卡普斯京被禁止進入歐盟神根地區，但是他只承認被禠奪德國的居留權。

RVC領袖被禁入歐盟神根區

荷蘭偵查報道網媒Bellingcat研究員科爾伯恩（Michael Colborne）向《紐時》表示，這些流亡新納粹分子組成的極右組織侵擾俄羅斯領土或佔領區，似樂於在社交平台上宣傳自己，認為他們實際上並非在幫助烏克蘭。他憂慮烏方歡迎他們助己作戰可能會適得其反，包括令西方盟友誤會其支持極右武裝組織。

另外，俄羅斯西部鄰近白俄羅斯邊境的普斯科夫州昨（27日）遭受兩架無人機襲擊，導致一條石油管道的行政大樓受損，但官員暫未如以往般將矛頭指向烏克蘭。

（法新社/紐約時報）

（俄軍侵烏）