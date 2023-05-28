美媒：華使籲歐讓俄保留佔區 烏拒讓步 中方被指試探團結 西方稱俄撤出前不可能和平

李輝自本月16日起先後訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、位於比利時布魯塞爾的歐盟總部和俄羅斯。《華爾街日報》引述西方官員報道，李輝促請歐洲國家在經濟上視中國為美國的替代選項，並要求它們在俄烏衝突蔓延前，迅速採取行動將之結束。一名與李輝會談的西方外交官表示，他們向李輝解釋除非俄羅斯從烏克蘭撤軍，否則凍結衝突並不符合國際社會利益。李輝又被告知「不可能離間歐洲和美國」，歐洲亦不會撤回對烏克蘭的支持。另一外交官指出，中國「可能正試探西方的團結程度，並想展現主動權」；另一官員則表示，中國的主要利益似乎在於確保俄羅斯不會戰敗及不會使用核武。

西方官員表示，雖然現時否定中方的努力為時尚早，但考慮到中俄關係密切，質疑中國是否有能力在任何談判中「充當誠實的調解人」。他們又認為，在俄羅斯撤出烏克蘭前，和平不可能出現。

歐促華反核武拒軍援譴責侵略

歐洲外交官表示，他們尋求在會談中向李輝傳達3個關鍵信息：（1）中國必須繼續向俄羅斯施壓，反對使用核武；（2）中國不會向俄羅斯提供軍援，並譴責莫斯科侵略；（3）尋求中國支持國際致力保障被俄羅斯佔領的扎波羅熱核電站安全。李輝到訪的歐洲國家外交官表示，他們事前緊密協調口徑，確保李輝在每個地方都獲得相同信息。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）前日在Twitter回應稱，歐美精英匿名消息言談間提到任何不包括解放所有烏克蘭領土的「妥協情景」（compromise scenario），等同於承認「民主挫敗、俄羅斯獲得勝利，以及維護（俄總統）普京政權」，認為這些妥協將引發全球武裝衝突。烏克蘭外長庫列巴在李輝到訪時曾經向他表示，烏方不會接受任何為結束戰爭而喪失領土的提議。

俄外長感激中國立場「平衡」

李輝前日轉抵莫斯科，分別與俄外長拉夫羅夫及兩名副外長會面。俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫在會上感激中國在烏克蘭和平上持「平衡立場」和願意扮演正面角色，同時重申俄方致力以政治外交方式解決衝突，批評烏克蘭及其「西方導師」為和談製造了「嚴重障礙」。

中國外交部網站發文稱，李輝在與俄方的會談中說：「在烏克蘭危機問題上，中方一貫秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，始終堅定站在和平、對話一邊。中方將在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，與包括俄羅斯在內的各方加強交流對話，為政治解決烏克蘭危機作出實實在在的努力。」

（華爾街日報/雅虎新聞/法新社/中國外交部網站）

（俄軍侵烏）