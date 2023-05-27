盧拉通電普京 願游說和平但拒訪俄邀請

李輝訪俄見外長 俄讚華「平衡立場」

盧拉之前一日表示跟中國國家主席習近平通電話，他指雙方曾談及「烏克蘭和平的需要」。他上周出席七國集團（G7）峰會期間，未與烏克蘭總統澤連斯基會面而惹來爭議，他解釋是對方遲到所致。

中國外交部此前宣佈，李輝本月15日起赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。李輝會見拉夫羅夫後，俄外交部發聲明，表示二人討論了解決烏克蘭危機的前景，並對中方的「平衡立場」以及扮演正面角色的意願表示感激。

李輝周四先加插到比利時的行程，會見歐盟政治事務副秘書長莫拉（Enrique Mora）。歐盟表示期望中國作為聯合國安理會常任理事國之一能發揮建設性作用，協助呼籲俄羅斯尊重主權、獨立和領土完整原則，以及透過立即和無條件從烏克蘭全境撤走所有部隊和軍備。中國外交部發言人毛寧昨重申中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，並指危機發生在歐洲，中方支持歐方為實現和平作出更多努力。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）