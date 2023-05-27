白俄確認俄啟運核武入境 美斥挑釁但未改核態勢

盧卡申科：可能已抵境

盧卡申科前天在莫斯科出席歐亞經濟聯盟最高理事會會議期間向記者表示，周三收到俄方通知，俄羅斯總統普京已簽署行政命令，將俄國戰術核武運往白俄。他指俄方「已開始」運送核武。當被問到那些核武是否已在白俄境內，他回覆稱：「有可能。我回國（白俄）後將會確認。」俄方暫未有回應。普京今年3月公布計劃將運送核武到白俄，如計劃落實將是莫斯科自1991年蘇聯解體後經談判收回境外核武以來，首次重新在俄羅斯境外部署核武。

美國白宮發言人讓—皮埃爾周四譴責普京「作出不負責任和具挑釁性的選擇」，表示總統拜登將繼續觀察俄方舉動所帶來的影響，又說美方暫未見有理由改變自身核態勢，亦未見俄羅斯有任何迹象準備從白俄發射核武。白俄位於烏克蘭北部，俄軍去年展開侵烏時，也有取道白俄攻向烏克蘭首都基輔，故最新部署被認為是針對烏克蘭。

「會先用核」俄警告西方勿核援烏

俄羅斯傳媒昨引述梅德韋傑夫認為，西方嚴重低估烏克蘭爆發核戰的風險，警告西方國家如真的向基輔提供核武，「將意味核導彈朝他們而來」。他在訪問越南期間接受記者採訪時說，烏克蘭衝突「將會持續一段非常長的時間，可能是數十年」，形容是「新現實」，指俄方無法相信一旦與烏克蘭總統澤連斯基談判得出的停戰會成真，認為在對方等人掌權的情况下只會再起衝突，因此「必須摧毀基輔納粹政權的本質」。

俄烏昨互相指控對方轟炸其領土。烏稱俄軍炸毀東南部城市第聶伯羅一間診所等設施，造成2死23傷，烏克蘭總統澤連斯基形容是「又一宗違反人道的罪行」；第聶伯羅以外，烏方指基輔和烏東地區都受到俄軍半夜襲擊，其間烏軍擊落10枚導彈和逾廿架無人機。俄羅斯南部接壤烏克蘭的別爾哥羅德州長格拉德科夫昨則稱，烏軍24小時內持續轟炸該州5個地區，其中科津卡村（Kozinka）更受到逾130次轟擊。

烏診所被炸 俄烏互斥空襲

莫斯科扶植的俄佔克里米亞領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）周三公布扣押數項烏克蘭政府人員在當地持有的資產，包括澤連斯基妻子奧琳娜2013年購入位於雅爾塔度假村附近一個價值相當於約624萬港元的物業。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）