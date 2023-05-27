殺警鄰躲寓所對峙半日後投降 日地方議長子合法持槍惹爭議

供稱報復兩女死者惡言相向

在一間農業公司任職的青木政憲與父母和叔母同住，昨下午疑持刀殺害66歲女鄰居村上幸枝，並以獵槍射殺兩名前來調查的警員後躲回家。當時身處屋內的青木政憲母親和叔母先後逃出，對峙期間曾傳出兩下槍聲。另一名70歲老婦竹內靖子受傷倒臥在屋外附近，其後不治。暫未知兩名女死者與疑犯關係。疑犯當地昨日凌晨約4時（香港時間凌晨3時）在警方勸說下舉高雙手走出屋外被捕，其後承認殺害警員的指控。

當地警方稱疑犯持擁獵槍資格，合法擁有散彈槍、步槍等4把槍械。日本國家公安委員長谷公一昨在記者會上表示，未有接獲報告指長野縣公安委員會向被捕者批出擁槍資格時程序有問題。

日本基於「刀槍管制法」禁民眾擁槍，但成年人士可基於狩獵、驅趕有害鳥獸和體育訓練等理由向地方公安委員會申請個別牌照，經知識技能訓練考核、健康和背景審查後購入槍械，並須逐支槍械作事前登記，每3年更新牌照。有日本網民批評，現規定容許擁槍人士把槍支和彈藥分別鎖置在家中專用儲物櫃，認為槍械平時應由地方警署保管，持有者有需要時方可取用。

（綜合報道）