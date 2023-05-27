瓜分荷天然氣接收站合約 中石油首獲歐洲據點

偕BP獲鹿特丹接收站長期准入

鹿特丹港是歐洲第一大港，位於當地的Gas Access to Europe（GATE）接收站在2011年9月開始營運，是荷蘭首個液化天然氣接收站，亦是將液化天然氣輸往歐洲的主要港口。中石油發聲明表示，公司正透過長期投資逐步擴大其全球液化天然氣產品組合，並預計在接收站的商業運作將於2026年第3季開始。分析師形容，中石油藉此取得歐洲樞紐基地，「這是聰明之舉」。

自去年俄軍侵烏後，俄羅斯經原有管道向歐盟國家供應的天然氣數量大減八成，作為對西方制裁的反擊，來自美國等地的液化天然氣遂成主要替代品。與此同時，由於國內的貿易自由化及與美國供應商簽訂破紀錄數量的液化天然氣長期合同，未來幾年中企將成為全球液化天然氣市場的主要貿易力量，一些中國國企已將目光投向國外市場，正於新加坡和倫敦等國際中心建立貿易團隊。

（路透社）