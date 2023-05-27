辨別抗生素破超級細菌 研究證AI生物醫藥潛力

抗生素能夠殺死細菌，然而過去數十年來再無新抗生素面世，同時細菌變得更具抗藥性、令細菌感染愈來愈難治癒。去年一項研究估計，全球每年有逾100萬人感染具抗藥性的「超級細菌」死亡。加拿大麥克馬斯特大學和美國麻省理工學院的學者針對鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii，又稱鮑曼不動桿菌）展開抗生素研發。該細菌2017年被世衛列入「重點病原體」清單，指它與另外11種細菌對人類健康構成最大威脅，是三個最有迫切要研發新抗生素的病原體之一。

鮑氏不動桿菌能感染傷口及引致肺炎，多種抗生素都對它無效。由於它可在物件表面和醫療設備上存活，因此會在醫院和療養院造成問題。有份領導研究的麥克馬斯特大學生物醫學和生物化學系助理教授斯托克斯形容它是「頭號公敵」，因它對幾乎所有抗生素都有耐藥性。

針對「頭號公敵」鮑氏不動桿菌

按周四（25日）在《自然-化學生物學》期刊發表的論文，研究人員要訓練AI模型，先測試數千種藥物，看哪些能抑制或殺死鮑氏不動桿菌，再將數據輸入AI模式，讓其學習可攻擊該細菌的藥物之化學特徵。其後他們要求AI模型分析6680種化合物，結果該模型只花一個半小時就交出一份有數百種化合物的清單。研究員在實驗室測試當中240種，最後找出9種潛在抗生素，包括最後發現可對抗鮑氏不動桿菌的abaucin。

6680化合物 1.5小時篩出數百

斯托克斯表示，是次研究證明機器學習在開發新抗生素大有幫助，指出利用AI能快速探索廣闊的化學空間，大幅增加發現全新抗菌分子的機會。

「副作用低」 料2030供醫生處方

研究顯示abaucin可治療實驗鼠的傷口，及殺死來自病人的鮑氏不動桿菌樣本，此外，這抗生素僅對鮑氏不動桿菌有效，而不會「無差別」消滅其他細菌，令研究人員相信此抗生素令抗藥性問題更難出現，副作用也較少。研究人員下一步將是在實驗室完善藥物及展開臨牀試驗。斯托克斯預計那批AI抗生素到2030年可供醫生處方。

（BBC/衛報）