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特朗普勁敵 德桑蒂斯參選出師不利

【明報專訊】美國共和黨籍佛羅里達州長德桑蒂斯周三（24日）宣布競選下屆總統，矢言「要引領偉大美國東山再起」，又表示要終結共和黨的「失敗文化」。德桑蒂斯周三聚焦作為佛羅里達州長的政績，卻未展現全國視野，鮮提如果當選總統會為美國人做什麼。外界預料他將與特朗普展開腥風血雨的共和黨總統提名戰，不過他周三卻起步「脫腳」，在Twitter旗下聲音串流平台Spaces宣布參選時，因技術故障而未能播出聲音，擾攘約25分鐘才恢復正常，惹來特朗普和總統拜登陣營嘲笑。

佛州州長豪言終結共和黨「失敗」

德桑蒂斯（Ron DeSantis）周三向聯邦選舉委員會提交相關文件後，在Twitter發布片段宣布參與明年總統大選。德桑蒂斯將自己塑造成能幹的行政官，在新冠抗疫政策上與聯邦政府對抗。他並加強攻擊其一向針對的目標，包括「覺醒」左派、主流媒體、金融和醫學精英、非法移民和拜登。

44歲的德桑蒂斯2018年當選佛州州長，去年成功連任。他在佛州推動一系列惹人注目的保守立法，從收緊移民法律到禁用公帑資助公立大學的多樣性（diversity）項目。他的一些舉措分裂了共和黨人。 他為了更廣泛打擊「覺醒主義」而加劇與迪士尼的鬥爭，引起黨內部分人批評。 他簽署禁止不許懷孕6周後墮胎，雖然受到保守派歡迎，但游離選民不支持。

德桑蒂斯成為美國保守勢力新寵兒，提供共和黨人另一版本的特朗普主義（Trumpism）。特朗普視德桑蒂斯為假想敵，數月來一直攻擊他。

美國有線新聞網絡（CNN）周三公布的全國民調顯示，特朗普是53%的共和黨和偏向共和黨選民的首選，德桑蒂斯是26%。比起特朗普，德桑蒂斯缺乏全國知名度，個人魅力亦不足，霎時間恐難讓2016年共和黨初選中支持特朗普的1400萬名選民「變心」。

串流平台故障 遭特朗普拜登「抽水」

不過，Twitter Spaces的技術故障令德桑蒂斯出師不利，也給對手「抽水」機會。特朗普競選陣營發言人指德桑蒂斯「起步徹底失敗」。特朗普在自家社交平台Truth Social寫道：「我的紅色按鈕更大、更好、威力更強，而且運作順暢。」拜登的競選團隊也不甘後人，在Twitter發布捐款網頁的連結，說：「這裏連得上。」

（路透社/華爾街日報/金融時報）

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