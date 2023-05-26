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債限危機 惠譽列美「負面觀察」 指黨爭加劇礙協議 「AAA」信用評級動搖

【明報專訊】美國白宮和國會共和黨人就提高政府31.4萬億美元債務上限的談判膠着之際，國際評級機構惠譽周三（24日）晚宣布將美國長期外幣發行人違約評級列入負面觀察名單，意味美國當前的「AAA」主權信用評級面臨下調風險。白宮發言人表示惠譽報告證明迅速化解債務上限僵局的迫切性。面對6月死線逼近，美國6月到期的國庫票據孳息率周三升穿7厘。

惠譽在聲明中說，評級列入負面觀察反映出違約日期將至，但黨派之爭加劇，阻礙雙方就債務上限問題達成協議。談判雙方採取邊緣政策，而美國政府未能有效應對中期財政挑戰，致預算赤字上升、債務負擔不斷加重，這些都預示美國信譽面臨下行風險。

惠譽表示，「仍然認為兩黨最終會就提高債務上限達成協議，但不能及時達成協議的風險正在增加，然而我們認為，債務上限可能在「x日」（債務違約日）之前未能提高或暫停，令政府開始無法履行部分義務的風險提高」。惠譽聲明指出，不能在債務違約「死線」來臨前就債務上限達成協議，將是一個負面信號，表明美國的整體治理和及時履行債務意願不太可能與「AAA」評級相符。

另一個評級機構穆迪稱，一旦國會議員表示有可能違約，將改變對美國信用前景的評估。穆迪現在給予美國債務最高的「AAA」評級，而標準普爾2011年債務上限對峙後下調美國主權信用評級，引發國際金融市場動盪。

美國政府早在今年1月，理論上已經達到31.4萬億美元的債務上限，但財政部通過「非常措施」短時間內保證政府正常運行。美國財長耶倫已多次示警，債限談判必須在6月1日前達成協議，否則美國恐歷來首次債務違約。

如果兩黨在一周後仍不能達成協議，金融市場將受到更大衝擊。美國信用評級一旦被下調，將引發相關實體評級的廣泛下調，由此造成的混亂將無法計算。

麥卡錫對及時達協議感樂觀

惠譽將美國放在評級觀察名單前幾小時，代表總統拜登和眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的談判代表談判4小時。會後麥卡錫對於能及時達成協議表示樂觀。白宮發言人讓-皮埃爾（Kareen Jean-Pierre）表示談判「仍在繼續」，並認為「相信我們可以找到解決方案」。雙方將於美國時間周四（25日）恢復談判。

（綜合報道）

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