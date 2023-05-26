癱漢腦植電子裝置再走路 助神經功能復元

關掉系統仍可拄杖走路

此技術由瑞士洛桑大學教授布洛赫（Jocelyne Bloch）為首的團隊研發。奧斯坎在2021年7月接受植入手術，布洛赫在奧斯坎大腦負責控制運動區域上方的頭骨兩側，各切出兩個直徑5厘米圓孔，然後置入兩個圓盤形狀的植入物，它們可將奧斯坎的大腦信號傳送到他所戴頭盔上的兩個感應器。

研究團隊研究出一種演算法，可將大腦信號轉化為指令，傳送到植入在奧斯坎脊髓附近的第2個植入物，指示雙腳肌肉活動。另一領導這次研究的洛桑聯邦理工學院（EPFL）教授庫爾蒂納稱經數周訓練，奧斯坎可在在助行器的幫助下站立和行走。奧斯坎不僅可重新行路，更因為植入物而出現神經功能恢復的迹象，研究指即使裝置沒啟動，他仍可拄着拐杖走路。

布洛赫稱該系統仍在基礎研究階段，距離應用於癱瘓患者仍有多年時間。奧斯坎指此技術改變了他的人生，形容自己像蹣跚學步的孩子，正重新學習走路。

研究成果周三（24日）發表於《自然》期刊。

（BBC/獨立報）