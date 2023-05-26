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傭兵首領警告俄不改作戰方式可致革命

【明報專訊】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）昨（周四）表示，其部隊已開始撤出烏克蘭東部戰略重鎮巴赫穆特（Bakhmut），將陣地移交給俄羅斯軍隊。他周三表示，已有2萬名僱傭兵在巴赫穆特連月戰鬥中死亡。他警告俄羅斯領導階層若再不改進對戰爭的態度，有可能輸掉戰爭，甚至激發民怨，引發類似1917年的革命。

瓦格納撤離巴赫穆特 2萬陣亡

本月初普里戈任指摘俄國防部未提供足夠彈藥，揚言撤出巴赫穆特。他周三表示，瓦格納招募了5萬名囚犯到巴赫穆特作戰，當中兩成人戰死，另陣亡的合約僱傭兵也有約一萬人，但稱烏克蘭也有5萬至7萬人受傷、5萬人死亡。普里戈任又警告，若俄領導層不改進處理戰爭的方式，恐怕將面臨另一場革命。他說，「戰爭突顯社會不平等，窮人兒子的屍體從前線被送回來，精英階層的孩子則在陽光下『搖着屁股』」，強調「這種鴻溝可能會像1917年那樣以一場革命結束」。1917年俄國兩場革命導致最後的沙皇尼古拉二世退位，並最終進入共產政權。

此外，俄羅斯昨驅逐5名瑞典外交官，並於9月起關閉俄羅斯駐哥德堡總領事館，瑞典駐聖彼得堡的總領館亦會停止運作，以回應上月瑞典驅逐5名俄外交官。

（衛報/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）

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