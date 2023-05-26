美情報：疑親烏特工策劃襲克宮 鬆散聯盟幾乎不受澤連斯基監督

涉事無人機當日飛向克宮時被俄方電子防空系統擊落，事件中沒有人受傷。俄方稱事件屬有計劃恐襲行為，指控烏克蘭企圖殺害總統普京，及後又稱美國在背後策劃事件，烏美均否認涉事。美國最初指事件或是俄羅斯插贓的「假旗行動」，旨在為加強侵烏行動提供藉口。

美截聽俄烏通訊後判斷

《紐時》周三引述知情官員報道，美國情報機構事後截取到俄官員討論該襲擊及俄方的初步調查結果，其中在內部討論中，俄官員似對無人機入侵感到感驚訝，令美國官員相信，該襲擊並非俄方發動。美國當局亦截取到烏克蘭官員的對話，對方認為烏克蘭要為事件負責，但他們似乎不清楚是誰策劃或執行。

《紐時》指出，有關襲擊令最大供烏武器國的美國感到不安，拜登政府憂慮，俄羅斯會指摘美國官員，並將戰事蔓延至烏克蘭以外地區作為報復。

除了無人機襲擊外，去年8月俄羅斯極右政治理論家杜金之女達里婭（Darya Dugina）駕車時汽車爆炸身亡、親俄博客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）上月在聖彼得堡咖啡店遭雕像炸彈炸死，以及近期連串在俄烏邊境的俄國城鎮襲擊，美方亦認為是烏克蘭應為這些襲擊負責。此外，連接俄羅斯和德國的北溪1號及2號天然氣管道去年9月底爆炸損毁，美國官員亦相信或是親烏特工所為。

美國官員表示，烏方秘密特工基本上獨立工作，不受澤連斯基或其高級幕僚的直接監督。官員稱不相信澤連斯基簽署所有秘密行動，亦不知道他事前對行動有多了解。美國官員猜測澤連斯基及其幕僚為秘密行動定下規範，針對什麼目標則交由安全部門及特工決定，這樣澤連斯基及其幕僚就可對外否認知情。

（紐約時報/中通社）

（俄軍侵烏）