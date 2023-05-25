加調查：外國欲干預選舉 惟未改變結果

涉機密不公開查 反對黨斥不可信

獲總理杜魯多任命調查的前總督約翰斯頓（David Johnston）周二在記者會說，外國政府「毫無疑問」企圖影響加拿大的候選人和選民，但這些行為並未改變選舉結果。他表示，加拿大2019和2021年選舉「受到精密機制的完好保護，沒有理由對這些結果缺乏信心」，亦沒發現有證據顯示政府蓄意輕視有關外國干預的情報、意見或建議。對於反對派要求展開公開調查，約翰斯頓拒絕，並說：「公開審查機密情報，坦白說是不可能的。」

杜魯多對報告表示歡迎，惟反對派堅持要求政府展開公開調查。在野保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）指約翰斯頓是杜魯多家族好友，其報告毫不可信。保守黨認為，杜魯多刻意無視情報報告指中方干預選舉，因為當年的干預使杜魯多所屬的自由黨獲利。

（路透社/法新社）