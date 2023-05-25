掩口費案明年3月審 特朗普批干預選舉

時值「超級星期二」後3周

特朗普在佛州海湖莊園以視像方式出席聆訊，是上個月被控34項涉及偽造商業紀錄的重罪以來首次出庭。法官梅爾尚（Juan Merchan）宣布案件開審日期，又下達「保護令」禁止特朗普及其法律團隊發布未曾公開的證據。梅爾尚警告特朗普嚴禁披露從地方檢察官取得的文件內容，稱任何違反法院命令或法院授權的行為或導致處罰。特朗普的代表律師布蘭奇（Todd Blanche）指這或妨礙特朗普作為總統參選人競選時的言論自由權利。法官宣布案件明年3月開審後，特朗普表現激動。

審訊日期定於總統大選黨內初選期間，在明年3月5日「超級星期二」後約3星期。另外，法官亦在特朗普黨內最大假想敵、佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）準備宣布參選總統前夕擇日開審，令特朗普的競選工程變得複雜。

特朗普在聆訊後於他創立的社交網站Truth Social發文，批評法官侵犯他的言論自由權利，法院強行安排在初選期間開審。他稱：「非常不公平，但這正是激進左翼民主黨人想要的。這叫選舉干預，我們國家以前從未發生這樣的事。」

（華盛頓郵報/紐約時報）