攻俄民兵稱擁美軍車 華府：沒鼓勵俄境作戰

《金融時報》報道，「俄羅斯志願軍團」（RVC）領袖尼基京（Denis Nikitin）表示到別爾哥羅德州（Belgorod）展開行動的組織成員擁有美製軍車，包括最少兩輛M1224 MaxxPro軍車及數輛悍馬（Humvee），但沒有交代如何取得。俄國防部的影像則顯示有中彈損毁的美製戰術車輛疑似被棄置。《金融時報》報道，網上流傳的美製軍車照片有部分並非在俄國境內拍攝。烏克蘭之前從美國的約370億美元（約2886億港元）抗俄援助中取得相關軍車。

烏認與反普京民兵分享資訊

烏克蘭當初曾與入侵俄境的「破壞小組」保持距離，但國防部情報總局官員切爾尼亞克（Andriy Chernyak）周二首次承認與RVC及另一反普京民兵「俄羅斯自由軍團」（Freedom of Russia Legion）有某種形式合作。他說：「當然，我們有跟他們溝通，我們分享部分資訊，有人會說，我們甚至合作。」不過，他指烏軍沒有直接參與攻擊，強調那是反俄組織自己的行動，又否認有提供武器，稱西方提供予烏的武器仍受到最嚴格的管制。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，親烏武裝使用西方製軍火襲擊俄羅斯，與西方加強介入戰事一脈相承。

俄國防部稱打退 民兵稱攻勢有進展

俄人武裝組織從烏克蘭越境到別爾哥羅德州的攻擊行動到周二踏入第二天，俄羅斯國防部周二下午聲稱已擊退親烏民兵回邊境另一邊，但《紐約時報》引述有代表民兵組織者聲稱攻擊持續，並取得新進展。俄方昨日亦表示，該區有大量無人機發動襲擊。

（金融時報/紐約時報/BBC/路透社）

（俄軍侵烏）