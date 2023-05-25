引亞非勞工填脫歐短缺 「搶醫護」惹世衛關注

護士護理兩年9萬 IT界逾3.5萬

英國今年2至4月的職位空缺有108.3萬個，雖較上一季度減少5.5萬個，但仍較2020年1至3月新冠疫情初期多28.2萬個。 英國小企業聯合會近期一項調查發現，八成小企正難於招聘合適的技術員工。為填補空缺，不少企業增聘亞洲及非洲的技術勞工。英國律師行Eversheds Sutherland取得的數據顯示，2019至2022年獲英國發出技術勞工簽證的印度人超過11萬、尼日利亞人超過2萬。從職業範疇來看，在新移民制度下，超過3.5萬IT專才來英工作；從2021年1月起，有5368名外國廚師取得英國技術簽證，會計師有9147人，最多的是護士和護理人員，分別為逾5.3萬及3.5萬人。

倫敦國王學院經濟及公共政策教授波特斯（Jonathan Portes）指出，脫歐後的新移民制度已達到其主要目的，即通過結束歐盟公民自由流動，減少了相對低技術及低薪的勞工流入，但放寬其他國家的移民到來，大增醫療護理、IT、金融等高技術及高薪人才赴英工作，加上國際學生上升，對英國經濟和公共財政均有益。

此外，英國醫院人手短缺，上個財政年度招聘的海外護士數量創紀錄，其中10%來自被列入不應被積極招聘醫護人員的「紅色名單」國家，包括尼日利亞和加納。世界衛生組織指出，窮國愈來愈多醫護人員流向富國，並對部分國家的積極招聘行動表關注。

（天空新聞/路透社/衛報）