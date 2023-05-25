英出招減移民 提高研究生攜眷門檻 淨移民脫歐後續升政府受壓 專家質疑新策成效

目前留學英國的大學本科生不能帶家屬到當地居留，但攻讀為期9個月或以上課程的研究生，其伴侶和子女可申請在英國居留。

只准攻讀研究型課程學生攜眷

英國政府去年向受資助學生家屬發出赴英簽證數目達13.6萬，比2019年未脫歐時的1.6萬大增7.5倍，其中以尼日利亞逾6萬人佔最多，較2019年的1586人大增，其次為印度約3.8萬人。內政部周二宣布，除了攻讀研究型課程的外國研究生，其他海外研究生不再被允許攜眷到英國居住。新措施也禁止留學生於完成課程前在英國工作，防止簽證制度被濫用。內政部稱，這有助大幅減少移民，並阻止人們利用學生簽證「走後門」在英搵工。這些新措施明年1月生效。

禁中途轉工作簽證 打擊「無良中介」

內政大臣柏斐文（Suella Braverman）聲明說，政府看到持簽證入境英國的學生家屬人數空前增加，認為新措施是「一個公平做法，讓我們能更好地保護我們的公共服務，同時容許貢獻最大的留學生繼續留在這裏，以支持英國的經濟」。柏斐文承諾打擊「無良教育中介」，指其利用教育作掩飾推銷移民。持學生簽證佔英國移民入境最大比例，政府去年發放48.6萬個學生簽證。

英國目前有372,500名研究生，其中僅46,350人攻讀研究型課程，大多數是攻讀博士學位，小部分是研究型碩士學位。對於是否進一步收緊移民政策，包括禁止所有研究生家屬的居英權利，政府內部也意見分歧，財相和教育大臣反對柏斐文的強硬立場，認為研究生留英時間較長，能為英國提供更大經濟利益。英國大學國際部主任阿羅史密斯（Jamie Arrowsmith）質疑新措施是否能削減淨移入人數，指出大部分國際學生均不帶家屬到來，又指留學生為英國經濟作出巨大貢獻。

去年淨移民料70萬 保守黨曾承諾10萬以下

據英國國家統計局（ONS）數據，2021年6月至2022年6月英國淨移民人數（移入扣除移出人口）上升至50.4萬，創下歷史新高，英國智庫「政策研究中心」估計，2022年淨移民人數將上升到70萬。政府指出，移民人數上升部分原因是暫時性，包括接收了大批烏克蘭難民及開放「5+1」移民計劃容許持BNO港人移民當地。不過，移民人數持續上升，為英國公共服務帶來壓力，又成為辛偉誠的政治難題，因為減少移民是英國民眾支持脫歐的主要原因之一，英國脫歐後雖取消了歐盟公民自動獲得在英工作的權利，但目前的淨移民人數較脫歐前更高。保守黨之前曾承諾將淨移民人數減至每年10萬以下，但遲遲未達標。辛偉誠上周承認英國的合法移民「太多」，正考慮一系列方案減少這一數目，但拒絕為「可接受」的移民水平定出一個確切數目。

《紐約時報》指出，英國在勞動力短缺和通脹激增情况下，加強限制移民政策很困難，不少僱主已游說政府擴大簽證數目，以填補由醫療護理至摘水果等難以請人的工作空缺，因此政府周二宣布向留學生家屬開刀的措施，旨在削減移民人數同時，亦限制對經濟的影響。

（路透社/法新社/BBC/紐約時報）