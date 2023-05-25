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美醫療總監發警告：社交媒體恐危青少年

【明報專訊】美國醫療總監穆爾蒂周二向家長、科技公司和監管機構發出嚴重警告，稱愈來愈多的證據表明，使用社交媒體可能會對兒童和青少年的精神健康造成嚴重傷害。該報告提供建議幫助家庭指導孩子使用社交媒體，穆爾蒂還呼籲科技公司執行最低年齡限制，並為兒童創建具有高安全和私隱標準的默認設置。他還敦促政府為科技平台制定適合不同年齡層的健康和安全標準。

穆爾蒂（Vivek Murthy）在周二發表的19頁「建議」（Advisory）中表示，儘管社交媒體對青少年精神健康的影響尚未得到完全了解，而且社交媒體對某些用戶可能是有益的，但「有大量迹象表明，社交媒體也可能對兒童和青少年的精神健康和福祉產生深刻危害」。他說：「我們正處於一場全國性的青少年精神健康危機，我擔心社交媒體是這場危機的一個重要推手，我們必須迅速解決這個問題。」

該報告援引皮尤研究中心的調查結果指出，達95%青少年使用某種形式的社交媒體，約三分之一的人表示他們「幾乎不間斷地」使用社交媒體。報告又指出，研究顯示大多數青少年表示社交媒體讓他們感覺更受人接納，遇到困難時得到更多支持，與朋友聯繫更密切，而且更具創造力。

抑鬱、焦慮、網絡欺凌風險增

不過，該報告也援引調查指出，那些每天在這些平台上花逾3小時的人面臨「經歷精神健康狀况不佳的風險加倍，包括出現抑鬱和焦慮症狀」。該份報告援引一項調查指出，社交媒體使用可能導致或加劇身體意象不滿、飲食失調、社會比較（social comparison）和自尊心低落等問題，尤其是青春期女孩，同時在孩子正處大腦發育的關鍵階段時，使他們暴露於網絡欺凌之中。

促家長以身作則設無科技區

報告向家長提出4點建議，包括（1）在家中設立「無科技區域」，劃定使用智能手機地點或時間的邊界，以促進面對面溝通、確保睡眠不受影響等；（2）以身作則，教育孩子健康、負責任的網上行為；（3）推遲孩子首次使用社交平台的年齡；（4）讓孩子在睡前關掉手機。

籲科企執行用戶年齡下限措施

報告呼籲科技公司執行用戶最低年齡限制，並為兒童創建具有高安全和私隱標準的默認設置。穆爾蒂要求科技公司更有效評估對兒童可能造成的潛在危害，並提供數據，以便其他人審查這些平台可能如何影響青少年。

報告建議政策制訂者加強安全標準，也呼籲民選官員保護兒童免受暴力、藥物濫用或性剝削等有害的片段、照片或文本影響。

（綜合報道）

相關字詞﹕精神健康 社交媒體 美國醫療總監

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