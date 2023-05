隨着網上假影像愈來愈多,特別是在人工智能(AI)生成技術日趨精密下,民眾對真相需求殷切。BBC新聞總監特恩尼斯(Deborah Turness)發表「解釋如何——成立BBC事實核實」(Explaining the 'how' - the launch of BBC Verify)一文,指出隨着網上被改動的影片激增,「眼看已不再等於事實」,BBC引用影片前一直在幕後用各種先進工具和技術查證真偽。但她稱,不少觀眾向BBC反映他們已不再信任在新聞節目中看到的影像,因此BBC決定成立核查小組,並公開核實過程。

特恩尼斯說,「BBC事實核實」小組由公司內部約60名專家和記者組成,主要工作是事實核查、確認影片真偽、反擊假資訊和分析數據,更重要是向外解釋研判真相的過程,公司已在倫敦的新聞部特別設立辦公室作日常運作,記者和專家會在錄影廠向觀眾解釋如何蒐集證據。她說,相信透明度會帶來觀眾的信任。

(BBC)