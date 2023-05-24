AI假相震撼美股惹關注 「五角大樓爆炸」 道指4分鐘跌85點

轉載源頭疑美極右團體

涉事照片右邊是一座建築物，左邊則看到大量濃厚黑煙衝上半空，不同說明分別寫上：「突發！據報五角大樓附近發生爆炸」或「初步報告——華盛頓國防部建築附近發生大爆炸」。法新社報道，「五角大樓爆炸」照片來源雖不明，但最早轉載該照片的Twitter帖文，是來自先前散播假消息、力挺前總統特朗普的極右陰謀論團體 「匿名者Q」（QAnon）宣傳帳號。

《商業內幕》報道，有數以十計社交平台帳號有份參與散播照片，包括俄羅斯國營傳媒RT擁有超過300萬名追隨者的Twitter帳號；而轉載照片的帳號，大多與俄軍侵烏或陰謀論有關。印度大型電視台「共和國電視」一度被誤導，在新聞中引用RT發放的假消息。

美國道瓊斯指數在美東時間10時06分起4分鐘內急跌85點，到10時13分全面收復失地。標普500指數也由10時06分時上升0.02%，到10時09分倒跌0.15%，10時11分再由跌轉升。

美國國防部發言人隨後稱：「我們可以證實這是假消息，五角大樓今天並未遭到攻擊。」阿靈頓消防局也在社交平台回應稱，五角大樓附近未有發生爆炸或意外。

多「藍剔認證」Twitter帳號中招

雖然沒寫明來源，但很多專家都從各種蛛絲馬迹分析照片是經AI生成，包括右邊大樓本身就不像是五角大樓，而且其建築高柱粗幼不一，而圍欄看來與水馬黏在一起。電子鑑證專家、加州大學柏克萊分校教授法里德（Hany Farid）說，照片建築有結構錯誤，「展現了AI合成的典型特質」。

值得留意的是，許多擁有「藍剔認證」的Twitter帳號都分享了這張照片，包括假扮彭博社的「Bloomberg Feed」，該帳號隨後被停止運作。有33.6萬追隨者、專門分享國際衝突消息的Twitter帳號OSINTdefender是其中一個分享假照片的「藍剔認證」帳號，其擁有人隨後道歉，又稱事件反映「這類影像可以如何操縱資訊空間，以及將來會如何危險」。美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後，用戶只要付費即可獲得「藍剔」認證標章。

（法新社/商業內幕/CNN/Politico/中央社）