佛州禁中國公民買樓 4人入稟指違憲

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）本月8日簽署新法，禁止在中國有戶籍及不是美國公民或綠卡持有者在佛州擁有房產或土地。新法也禁止古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、俄羅斯和朝鮮大多數公民，在任何軍事設施或關鍵基建例如發電站、機場和煉油廠10英里（16公里）範圍內擁有房產，但這些國家的非旅遊簽證持有者，在關鍵基建設施5英里（8公里）範圍以外，可以擁有一個面積不超過2英畝（約8094平方米）的房產。新法於7月1日生效，違者會遭刑事檢控、罰款及監禁。德桑蒂斯稱，該法有助保護美國人免受中國共產黨的影響。

美國公民自由聯盟（ACLU）周一代表4名中國公民，向佛州聯邦法院提出訴訟，要求推翻這項禁令。ACLU在訴訟書指出，新法違反美國憲法中保障平等的條款，並違反《聯邦公平住房法》，禁止基於種族和民族血統的住房歧視。ACLU又稱，這項法例對有意買樓但其名字聽起來像亞洲人的人，造成「不當的懷疑負擔」，且不公平地將中國人與中國政府的行為等同起來，也沒有證據顯示中國人在佛州擁有房地產會損害國家安全。

斥住房歧視 混淆個人國家

ACLU認為該法會在佛州大部分地區產生「排華區」效應，這與百多年前《1882年排華法案》和《1913年加州外國人土地法》造成的影響一樣。1900年代初美國多州採取一系列禁止中國和日本人擁地的《外國人土地法》，至1950年代被法院推翻，但佛州仍保留該法直至2018年才廢除。

（路透社/Politico/ABC）