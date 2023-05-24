曾批俄侵烏「法西斯」 俄副科學部長猝死

俄羅斯科學及高等教育部周日表示，庫切連科（Pyotr Kucherenko）上周六與俄羅斯代表團在古巴出差後，回國時在飛機上出現急病，飛機在俄羅斯南部緊急降落，惟醫生搶救不果，部門對他的死深切哀悼。國營電視台報道，庫切連科家人認為他的死與心臟病有關，但周三法醫才驗屍。

出差回程亡 家屬料心臟病

俄羅斯得獎獨立記者兼紀錄片製作人休珀（Roman Super）周日表示，他在去年俄烏戰爭爆後離國前數天，曾與「老朋友」庫切連科傾談，當時對方鼓勵他離國自保，說：「你無法想像我們國家的殘暴程度，一年內你甚至認不出俄羅斯。」他又對休珀稱，自己不能離國，因當局扣起了他的護照，且「在這次法西斯入侵後，沒有國家會樂見一個俄羅斯副部長」。庫切連科表示，自己正服抗抑鬱藥和鎮定劑，但沒有幫助，「我睡得不多，我感到難受，我們都被挾持」。庫切連科的妻子是流行歌手，兩人育有一名15歲兒子。

去年12月，曾批評俄軍侵烏的俄國會議員、被稱為「香腸大亨」的安托夫（Pavel Antov）被發現在印度一間酒店墮下身亡。

（莫斯科時報/Daily Beast）

（俄軍侵烏）