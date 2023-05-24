俄人民兵襲俄邊城 烏否認涉事 反克宮武裝認責 稱「完全解放」一城

這次突擊相信是俄烏戰爭15個月前開始以來，俄羅斯遭到從烏克蘭的其中一次最大規模跨境入侵。別爾哥羅德（Belgorod）州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）周一在即時通訊平台Telegram發文表示，俄羅斯軍隊、邊防警衛、總統衛隊和俄羅斯聯邦安全局（FSB）參與對抗入侵者的行動。他說，最少8人受傷，3座房屋和一座行政大樓受損。

當地推反恐政策 俄稱擊退部隊

別爾哥羅德州政府周一宣布，即日起實施反恐行動，採取一系列特別措施和臨時限制以保證當地安全。「反恐行動」賦予安全機構特殊權力，限制活動和人員流動，以及暫停或限制通訊服務，包括流動網絡和互聯網。格拉德科夫說，在反恐政策實施期間，暫停使用易爆、放射性、化學和生物危險物質的生產設施。

俄羅斯Telegram新聞頻道Mash，稱周二凌晨多架無人機襲擊別爾哥羅德州首府別爾哥羅德市FSB和內政部當地總部所在的政府大樓，無人受傷。格拉德科夫呼籲格賴沃龍區居民暫時不要返回家園，又表示在疏散過程中有一名婦女死亡。

俄國防部昨稱其武裝部隊擊退並摧毁武裝分子和軍事裝備，「在反恐行動過程中，民族主義武裝分子被空襲和炮火封鎖並摧毁」。

莫斯科指摘烏克蘭軍隊發動襲擊，稱「破壞分子」試圖轉移對東部城鎮巴赫穆特（Bakhmut）被佔領的關注。俄羅斯調查人員昨表示，他們將對這次入侵行動列作恐怖主義案件調查。

基輔公開否認與襲擊有關。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在Twitter寫道：「基輔與此無關。如你們所知，在任何俄羅斯軍事商店都可以買到坦克，地下游擊隊由俄羅斯公民組成。」他認為，攻擊別爾哥羅德州的是俄羅斯「游擊隊」，說：「在一個嚴密的極權國家中，唯一的政治驅動力永遠是武裝游擊運動。」

反克里姆林宮「俄羅斯自由軍團」（Freedom of Russia Legion）和「俄羅斯志願軍團」（RVC）承認襲擊。他們表示代表反對克里姆林宮並在烏克蘭境內活動的俄羅斯戰士。

「俄羅斯自由軍團」周一在Twitter表示，已經「完全解放」與烏克蘭接壤的城鎮科津卡（Kozinka），前線部隊已抵達更遠東邊的格賴沃龍區中心。

RVC在周一稍晚發布片段，展示據稱是一名戰士在檢查一輛被俘獲的裝甲車時，在用於識別俄羅斯軍隊的Z標誌上貼上該組織的標誌。另一片段顯示戰士在路上駕駛裝甲車。俄羅斯和烏克蘭社交平台頻道流傳據稱是俄羅斯被俘士兵及其身分證件的圖片和片段。

軍事專家：烏欲戰事外溢減壓

據美國有線新聞網絡（CNN）分析，別爾哥羅德的局勢標誌着烏克蘭結盟的部隊「第一次」對俄目標發動「跨境攻擊」。中國的軍事專家宋忠平認為，這突顯烏軍想擴大戰線的戰略計劃，他認為烏軍一直想把戰火擴散至俄境內，甚至是北約成員國，這可大大降低烏克蘭的壓力。

（路透社/法新社/BBC/中通社）

（俄軍侵烏）