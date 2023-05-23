英內政大臣再陷違規風波 首相考慮展開道德調查

駕車超速後要求一對一改進課程

去年夏天時任檢察總長的柏斐文（Suella Braverman）超速駕駛，必須在罰款兼扣分或參加駕駛改進課程中二選一。她去年9月獲時任首相卓慧思任命為內政大臣，上任後接觸相關公務員，盼獲安排一對一駕駛改進課程，免遭課程其他參與者認出而尷尬，但被拒絕。柏斐文幕僚再提議讓她在不透露身分下在網上參與該課程，同樣被拒，柏斐文最終選擇交罰款。

柏斐文要求公務員介入其個人事務，或違反《大臣守則》（Ministerial Code），因守則列明大臣必須確保其公共職責與私人利益之間不會出現衝突。《衛報》引述消息報道，柏斐文否認指控，稱只是向公務員徵求如何預約課程建議，沒指示他們安排課程。身處日本的辛偉誠周日表示不清楚事件細節，但稱知道柏斐文對超速駕駛感後悔。《衛報》報道，辛偉誠將盡快決定是否要求其道德顧問馬格勞斯就柏斐文的做法展開調查，首相府確認，辛偉誠返英後將諮詢馬格勞斯。資深保守黨消息人士指首相府沒興趣為柏斐文辯護。

柏斐文周一將現身國會接受關於內政部的提問，屆時相信會面對其涉違反《大臣守則》遭工黨議員質詢。這並非柏斐文首次涉違規，去年10月她承認使用私人電郵向國會同事傳送官方文件而辭職，辛偉誠上台後重新委任她擔任舊職。

（衛報/中通社）