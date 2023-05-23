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格魯吉亞與俄復航引內訌 最大航企向總統下禁飛令

【明報專訊】俄羅斯本月解除與南高加索國家格魯吉亞長達4年的禁飛令，兩國上周恢復直航航班，惹來格魯吉亞反俄派不滿。親西方總統祖拉比什維利（圖）表明不會使用國內最大航空公司格魯吉亞航空的服務，後者創辦人蓋亞什維利周日（21日）宣布將自己國家的總統列為不受歡迎人物，禁止她乘搭旗下航班。事件突顯該國親俄、反俄兩派對立。

格魯吉亞是前蘇聯加盟共和國，惟因2008年南奧塞梯戰爭與俄中斷正式外交關係。該國首都第比利斯2019年反俄示威後，莫斯科更禁止與格魯吉亞的航班往來。俄羅斯總統普京本月初突解除禁飛令，上周一（15日）起向格魯吉亞公民推行90天免簽制度。面對美國和歐盟敦促履行對俄的侵烏制裁，格魯吉亞總理加里巴什維利及其他官員仍歡迎俄方決定。分析認為普京此舉是「混合戰」一環，旨在破壞格魯吉亞與西方的關係。

俄羅斯4年來首架商業航機上周五抵達格魯吉亞，激起當地反俄示威，民眾憂與俄關係解凍會危及國家加入歐盟和北約的機會。親西方總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）曾要求當局拒絕復飛俄國的建議，但格魯吉亞航空的航班上周六仍降落莫斯科，她同日宣布不會再使用格魯吉亞航空的服務。俄羅斯塔斯社周日引述格魯吉亞航空創辦人蓋亞什維利（Tamaz Gaiashvili）表示，祖拉比什維利現在是「不受歡迎人物」，將她列入禁飛名單，「直至她在格魯吉亞人民面前道歉」。按格魯吉亞政策，總統主要是禮節性職位，大部分實權在總理手上。

格魯吉亞政府近年致力改善對俄關係，拒絕就俄軍侵烏制裁莫斯科，祖拉比什維利與現政府的關係因此變得緊張。執政格魯吉亞夢想黨雖堅持承諾讓國家申請加入歐盟，但在多年與俄緊張後，政府認為需要與莫斯科保持經貿聯繫。

俄外長親屬入境掀示威

除了復飛激起國內反俄情緒，近日有傳媒報道俄外長拉夫羅夫親屬、包括其被西方制裁的女兒維諾庫羅娃，在格魯吉亞克瓦雷利湖酒店出席婚宴，反對黨統一民族運動黨上周六在該酒店外示威，警方拘留16人。祖拉比什維利其後表示，該婚宴不會在格魯吉亞舉行，在辦理婚姻登記後，拉夫羅夫親屬隨即離境。

（路透社/彭博社/德國之聲）

相關字詞﹕禁飛令 俄羅斯 航班 復飛 格魯吉亞 俄軍侵烏

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