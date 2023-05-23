WSJ：愛潑斯坦圖以婚外情要脅蓋茨

愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）被控2006年性侵幾名女性，他因認罪招攬未成年人賣淫一度入獄。後來傳媒揭露另有數十名女性受害後，愛潑斯坦2019年被捕，他與政商名流圈錯綜複雜的關係與扯皮條賣淫網絡隨即曝光，同年在還押候審期間於看守所自殺身亡。

涉事女子通過橋牌認識蓋茨

橋牌是蓋茨嗜好之一，他於2010年左右結識俄國橋牌選手安東諾娃（Mila Antonova），當時女方20多歲。一段網上影片顯示，安東諾娃同年談及關於她與蓋茨在一場橋牌賽相遇和對弈時，稱「我沒有打贏他，但我都試着用腳踢他」。安東諾娃後來打算集資成立網上橋牌學校，2013年透過蓋茨一名顧問認識愛潑斯坦。安東諾娃在未能集資後計劃當程式員，愛潑斯坦出錢讓她上程式編碼課，又讓她住在自己位於紐約的名下物業。

到2017年，愛潑斯坦發電郵給蓋茨要求他墊付這筆學費。知情人士透露，當時蓋茨與女方的關係已結束多年。報道稱，電郵時間恰好是愛潑斯坦未能說服蓋茨加入他想與摩根大通成立一個數十億美元慈善基金之後。報道引述看過電郵的消息人士說，內容予人感覺是愛潑斯坦想作出威脅，若不維持聯繫就要揭發蓋茨的風流韻事。

報道引述蓋茨發言人回應說，蓋茨沒有墊付安東諾娃的學費，又說「在多番游說蓋茨先生加入（慈善基金）未果後，愛潑斯坦就想拿一段往事威脅蓋茨先生，但沒有成功」。

報道稱安東諾娃不願談及蓋茨。她強調與愛潑斯坦相識時不知他的背景，自己與愛潑斯坦之間亦沒有任何交易，並說在問到他為何要幫助自己時，他說只因自己富有，希望盡可能幫助別人。

蓋茨2021年離婚，結束27年婚姻，當時有傳媒指涉及蓋茨的婚外情。

（華爾街日報/衛報/中央社）