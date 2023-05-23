拜登預告關係將「解凍」 中促美「實際行動掃障礙」

拜登表示，去年印尼峇里舉行的二十國集團（G20）峰會上，曾與習近平同意保持溝通，但一切都因氣球風波而改變，但他指就對話方面而言，很快就會看到解凍。另外他指美國和G7成員國不會就大殺傷力武器製造材料的限制跟中方交易，但會研究放寬對中國防長李尚福的制裁措施。

中國外交部發言人毛寧周一回應，有關「兩國元首的具體安排」目前沒消息可提供，又稱美方應立即撤銷制裁，採實際行動為對話掃清障礙，敦促美方停止干涉中國內政，與中方相向而行，以實際行動推動中美關係重回正軌。

辛偉誠稱華全球安全最大挑戰 華斥鸚鵡學舌

廣島G7峰會聯合公報，正式定調與中國經濟來往「去風險化而非脫鈎」（de-risk, not decoupling）的共同策略。拜登對此表示，他們不打算與中國脫鈎，正尋求對華關係「去風險化」和供應鏈多樣化，又指G7成員國在共同抵制經濟脅迫，及應對傷害國內工人的有害做法上，比以往都更團結。

英國首相辛偉誠同日指，中國是當今全球安全與繁榮的最大挑戰，指G7成員將尋求共同策略減少中國帶來的挑戰，指一切都是為了「去風險化」，並正採取措施防止中國經濟脅迫干涉他國主權事務。中國駐英使館發言人回應稱英方言論純屬鸚鵡學舌，是完全違背事實的惡意誹謗，中方對此堅決反對及強烈譴責。

日大使反駁交涉 促中方改變行為

公報多處提及中方的內容，惹來中國副外長孫衛東周日召見日本駐華大使垂秀夫，就G7峰會「炒作涉華議題」提出嚴正交涉。垂秀夫同日發聲明反駁，強調峰會聲明提出的涉華議題「是有理由的」，指如果中國不改變行為，G7提及共同關切是「理所當然……將來也可能不會變」，強調中方「首先應該採取積極的應對措施」。

（中央社/路透社/中新社）