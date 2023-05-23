拜登預告關係將「解凍」 中促美「實際行動掃障礙」

【明報專訊】在日本舉行的七國集團（G7）峰會周日（21日）結束，美國總統拜登當日稱，預計自今年2月美方擊落闖入美國上空中國氣球而變得緊張的中美關係很快會解凍，並暗示或會跟中國國家主席習近平對話。中方對此不置可否，只敦促美方「採取實際行動為對話掃清障礙」。
拜登表示，去年印尼峇里舉行的二十國集團（G20）峰會上，曾與習近平同意保持溝通，但一切都因氣球風波而改變，但他指就對話方面而言，很快就會看到解凍。另外他指美國和G7成員國不會就大殺傷力武器製造材料的限制跟中方交易，但會研究放寬對中國防長李尚福的制裁措施。
中國外交部發言人毛寧周一回應，有關「兩國元首的具體安排」目前沒消息可提供，又稱美方應立即撤銷制裁，採實際行動為對話掃清障礙，敦促美方停止干涉中國內政，與中方相向而行，以實際行動推動中美關係重回正軌。
辛偉誠稱華全球安全最大挑戰 華斥鸚鵡學舌
廣島G7峰會聯合公報，正式定調與中國經濟來往「去風險化而非脫鈎」（de-risk, not decoupling）的共同策略。拜登對此表示，他們不打算與中國脫鈎，正尋求對華關係「去風險化」和供應鏈多樣化，又指G7成員國在共同抵制經濟脅迫，及應對傷害國內工人的有害做法上，比以往都更團結。
英國首相辛偉誠同日指，中國是當今全球安全與繁榮的最大挑戰，指G7成員將尋求共同策略減少中國帶來的挑戰，指一切都是為了「去風險化」，並正採取措施防止中國經濟脅迫干涉他國主權事務。中國駐英使館發言人回應稱英方言論純屬鸚鵡學舌，是完全違背事實的惡意誹謗，中方對此堅決反對及強烈譴責。
日大使反駁交涉 促中方改變行為
公報多處提及中方的內容，惹來中國副外長孫衛東周日召見日本駐華大使垂秀夫，就G7峰會「炒作涉華議題」提出嚴正交涉。垂秀夫同日發聲明反駁，強調峰會聲明提出的涉華議題「是有理由的」，指如果中國不改變行為，G7提及共同關切是「理所當然……將來也可能不會變」，強調中方「首先應該採取積極的應對措施」。