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難避中美角力 太平洋島國盼做「所有人的朋友」

【明報專訊】太平洋島國拉攏印度，力捧新德里代表它們以至全球南方發聲的背後，其一重要背景是太平洋島國近年成為中美角力場，需要尋求其他合作對象。專家指出，這些國家樂於成為拉攏對象，但會避免在中美之間「選邊站」，高舉「作為所有人的朋友，但不做任何人的敵人」的方針，認為這行之有效。

法新社指出，大部分太平洋島國並未傾斜向中、美任何一邊，而是歡迎所有人帶着新的外交和經濟資本到來，而這一外交方針一直為當地帶來巨大淨利。美國和平研究所（USIP）顧問皮克認為，太平洋島國政府「正享受備受注目」。

然而，太平洋島國其實憂慮受到美國等西方忽視，去年斐濟代理總理向美國國務卿布林肯表示，西方領袖僅視島國為「細小的點」，「他們在會議上談論我們，而非與我們在一起」。

與此同時，太平洋島國政府抗議西方反對他們和中國保持關係，所羅門群島總理索加瓦雷批評澳洲對中所安全協議的關切「具侮辱性」。巴布亞新幾內亞（巴新）總理馬拉佩亦呼籲大國把角力帶離島國地區。

美國及其太平洋盟友澳洲和新西蘭近期憂慮中國會把在南海島礁改建成軍事設施的做法，複製到太平洋島國地區。巴新一名西方外交官稱，一年前大部分人都不會相信美國和印度領袖會親身訪問當地。

巴新外交官：一年前難信美印領袖到訪

專家則提醒周旋於太平洋島國的世界大國如想獲得它們渴望的影響力，必須謹慎行事。專研巴新政治的澳洲國立大學榮休教授羅納德．梅指出，美國視巴新為正步向管治失效的「失敗國家」，中國的粗暴外交和低質援助可能會帶來反效果，「良好的歷史關係和慷慨的援助並不總是確保贏得人心」。

（法新社）

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