美與巴布亞新幾內亞簽防務協議 中：勿針對第三方

華府額外撥3.5億元 加強經濟、安全合作

布林肯表示，上述協議是兩國基於「平等主權伙伴」的地位所簽訂，強調「全面透明」，將擴大巴新防衛能力，以提升應對人道救援和災害的能力，並便利兩國軍隊共同訓練。雙方另外簽署一份增加美國海岸防衛隊監控巴新專屬經濟區海域的海事協定，協助巴新打擊非法捕魚。美國國務院又指，華府將額外撥款4500萬美元（約3.5億港元），以加強與巴新的經濟和安全合作，包括為巴新軍隊添國防裝備，並助其應對氣候變化和愛滋病，以及打擊跨國犯罪。

這份防務合作協議原訂是美國總統拜登與巴新總理馬拉佩一同簽署，但拜登因國內債務上限危機，縮短印太訪問行程，包括取消訪問巴新，令簽署儀式「降級」。布林肯表示拜登對取消訪問「感到遺憾」。路透社報道，布林肯此行會跟14個太平洋島國的領袖會面。

新西蘭總理希普金斯昨天到訪巴新會見馬拉佩，主張美國與巴新的新防務合作不代表把印太地區軍事化，指協議建基於兩國現存關係，「非只跟安全有關」。他強調新西蘭不支持太平洋地區軍事化，惟「軍事存在未必一定指涉軍事化」。

（綜合報道）