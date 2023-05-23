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太平洋島國捧印度「全球南方」領袖 新德里暗戰北京 爭代表發展中國家發聲

【明報專訊】「印度—太平洋島國合作峰會」（FIPIC）周一（22日）於巴布亞新幾內亞（簡稱巴新）首都莫爾茲比港召開，由巴新總理馬拉佩與到訪的印度總理莫迪共同主持。馬拉佩發言時指太平洋島國視印度為「全球南方」領袖，促請莫迪在全球舞台為他們發聲。莫迪則保證印度會一如近日在七國集團（G7）峰會般，利用今年二十國集團（G20）輪任主席國的地位傳達「全球南方」的訴求。這場事隔8年再度舉行的地區合作峰會，被視為新德里爭奪全球南方領袖地位的另一重要行動，分析認為，印度在這方面的假想敵正是以發展中大國自居的中國。

巴新總理；印度可助議題受最高關注

「我們（太平洋島國）是全球政治高壓的受害者……你（莫迪）是全球南方（Global South）的領袖。我們會在各個全球論壇上支持你們（印度）的領導地位。」馬拉佩（James Marape）在FIPIC峰會開幕發言時，公開呼籲印度在G7和G20等國際重要場合上代太平洋島國活躍發聲，形容莫迪發聲可令它們的議題得到最高的關注，「我們想你成為我們的支持者，就像你在那些會面佔一席位，並持續為小型新興國家和新興經濟體的權利而奮鬥」。

馬拉佩說，俄烏戰爭引發的通脹波及份屬小型經濟體的太平洋島國，面對高昂的燃料成本和電力價格，「承受大國把持地緣政治和作權力鬥爭的後果」。他又提到「全球南方」面對發展上的挑戰，自身資源被大量收割後，人民卻被拋棄。

莫迪承諾代發聲 善用G20主席身分

莫迪則表示，全球南方國家最受新冠疫情受影響，在本已存在的氣候變化、自然災害、饑荒、貧窮和衛生挑戰以外，新的問題亦在浮現，他個人非常高興印度能與友好的太平洋島國「共渡時艱」。他說：「今時今日，我們看到燃料、食物、肥料和藥物的供應鏈受到擾亂，但那些我們信任的（國家）沒有在我們有需要時給予支持。」

莫迪又保證會利用印度今年G20輪任主席國地位，向世界傳達全球南方訴求，並視之為自身的責任，「這就是我之前兩日在G7峰會上的工作」。他強調印度以成為太平洋島國的伙伴為榮，「你們可以視印度為可以信賴的伙伴……我們相信多邊主義和支持自由、開放和包容的印太地區」。

印度去年底從印尼手上接過G20輪任主席國之位後，今年1月即以網上形式主辦歷來首次「全球南方之聲」峰會，吸引125國參與，被視為新德里爭取領導「全球南方」的嘗試。當時莫迪表達對當前全球治理體系的不滿，指全球南方國家應嘗試塑造新興的國際秩序。

印年初搞全球南方峰會 中巴缺席

這場峰會未有邀請同樣以發展中大國自居的中國，被解讀為印度嘗試跟中國爭取全球南方領導地位的信號。中國外交部當時未明言有否受到邀請，只強調有被知會，惹來更多揣測。值得一提的是，另一全球南方大國巴西也未參與。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）亞洲區執行主任克拉布特里在Twitter評論巴新總理力捧印度地位的說法時，稱比起中國和西方的角力，中印之間競爭誰是「全球南方」領袖，才是今年其一「最吸引人的次主題（sub-theme）」，尤其印度今年是G20主席國。

（綜合報道）

相關字詞﹕中美角力 中印關係 莫迪（ Narendra Modi） 巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea） 全球南方（Global South） 太平洋島國 印度 中國 美國

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