俄稱已佔巴赫穆特 烏反指部隊半包圍

俄國防部稱，瓦格納集團攻擊部隊在俄羅斯南方集團軍的炮火和空中支援下，終於「解放了」巴赫穆特。瓦格納集團首腦普里戈任亦報告拿下巴赫穆特。普京在克里姆林宮官網發聲明，祝賀瓦格納集團和俄羅斯武裝力量。

澤連斯基昨天下午在日本廣島G7峰會場邊與美國總統拜登會面前，被問到巴赫穆特是否已被俄方佔領，他說該城市幾乎被完全摧毁，那裏沒有留下任何建築物，「還有很多死去的俄羅斯人」。他接着說，「這是一場悲劇」，如今巴赫穆特「只存在於我們心中」。

澤連斯基指城市全毁 比作戰後廣島

澤連斯基這番話被部分國際傳媒解讀為他承認俄軍已佔據巴赫穆特。他其後在G7記者會澄清，巴赫穆特並未被佔領，但說「不能分享軍事上的戰術觀點」，以免烏軍被包圍。他又把巴赫穆特當地目前景象比喻作二戰原爆過後的廣島。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Malyar）昨聲稱，烏克蘭部隊持續沿巴赫穆特郊區側翼推進，而且已攻佔部分高地，稱這將使「敵人很難進入巴赫穆特」。她表示，烏克蘭士兵已「半包圍這座城市」，並說烏克蘭仍控制着一個住宅區和一些工業設施。馬利亞爾說：「我軍已半包圍這城市，這讓我們有機會殲滅敵軍。」

巴赫穆特位於頓涅茨克地區北部，是烏軍補給線上的交通樞紐和烏軍重要前哨陣地，2022年8月起，俄烏雙方對該地展開激烈爭奪。

（路透社/法新社/CNN）

（俄軍侵烏）